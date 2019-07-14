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AD不想再受人擺佈　加盟湖人想掌控自己職業生涯

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▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲戴維斯不想受人擺佈，加入湖人是想掌控職業生涯。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)在今年的季中交易像鵜鶘拋出「賣我」震撼彈，表明了就是要去湖人，這樣的舉動也讓鵜鶘球迷非常不滿，給予他許多批評，甚至在比賽中還不斷對戴維斯狂噓，不過今夏「一眉哥」也如願加入紫金軍團，在14日的記者會上，戴維斯也說明加入湖人，是想要掌控自己的職業生涯。

今年鵜鶘的狀況依舊非常慘淡，對於球隊多年來的困境，戴維斯也沒有耐心，在季中交易時要求鵜鶘將自己交易，而且表明要去湖人，這讓許多鵜鶘球迷非常不爽，認為遭到「一眉哥」背叛，同時詹姆斯(LeBron James)也受到外界批評，因為他已經多次公開招募戴維斯。

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儘管遭受許多批評，戴維斯最終還是在今夏如願被交易到湖人，戴維斯也表示自己會來到洛杉磯，與詹姆斯的友情就是主要的原因，對於堅持自己的想法，戴維斯在今日湖人召開的記者會上表示，「我只想掌控自己的生涯，過去總是有人告訴我要怎麼做，年紀小的時候我就會一直被擺佈，但當經驗越來越多，就會在自己不願意的事情上說不；只要我不做良心不安的決定，我就不用在乎別人怎麼想，我的團隊很棒，他們給我最好的建議，我沒什麼負擔。」

另外談到湖人新賽季，戴維斯興奮說，「我們會是一支極具觀賞性的球隊，我們有聯盟中許多很高天賦球員，我喜歡我們的陣容，喜歡每個球員。我認為我們陣容可以匹敵聯盟任何一支球隊，如果是7戰4勝制的季後賽，我們可以贏下系列賽。」

▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

關鍵字： NBA湖人戴維斯
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