哈登興奮和衛斯布魯克重聚　明白如何和衛少一起打球

▲哈登知道怎麼和衛斯布魯克一起打球。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

火箭12日做出重磅交易，將保羅(Chris Paul)以及未來2枚首輪籤送去雷霆換來衛斯布魯克(Russell Westbrook)，屆時哈登將與「衛少」組成雙MVP連線，對於衛斯布魯克即將到來，哈登(James Harden)談到這筆交易時表示，自己很開心可以和「衛少」重聚，也知道怎麼和他打球。

哈登過去在雷霆時期就和衛斯布魯克當過3年的隊友，但早在20年前，他們兩人就已經認識，還一同參加訓練營，現在雙方自2012年後再次合作，對於這筆交易，哈登也非常興奮，「我10歲就認識衛斯布魯克了，我們像好像一起長大一樣。當我離開奧克拉荷馬的時候，我很難過，然後休士頓給了我一個家，如今火箭就是我的家；由於衛斯布魯克之前過的不開心，現在機會來了，我們又重聚在一起，我保證，新賽季將會非常有趣。」

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雖然哈登在7年前離開雷霆，但他與衛斯布魯克的關係一直很好，先前在國家隊的訓練營中，「衛少」還特別請教哈登後撤步的方法，甚至開起玩笑，直接後撤到「場外」才投籃。

不過火箭的雙MVP連線，看似超強的後場組合，但外界都在好奇他們兩人的球權要如何分配，因為哈登與衛斯布魯克都是單打能力極強的球員，都需要有球在手，才能將能力發揮到極致，但哈登卻完全不擔心這個問題，「我知道怎麼和衛斯布魯克一起打球，他也知道怎麼和我配合。」

▲哈登、衛斯布魯克睽違7年再次合作。（圖／CFP）