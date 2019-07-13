港口盃／中華隊赴荷蘭拚二連霸　吳昇峰、江國豪扛先發

▲吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊赴荷蘭參加港口盃，兩年前由2017世大運代表為班底參賽奪冠，今年要爭取二連霸，中華隊首戰將於台灣時間(下同)15日凌晨1點對美國隊。

中華隊由社會隊球員與大學球員組成，台電總教練李盈南執掌兵符，出發前在台灣與美國NCAA大學明星隊交流賽，取得1勝2敗，港口盃首戰也是對美國隊，不過美國隊班底不同。

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中華隊陣中有職棒準菜鳥，剛在中職選秀被挑中的富邦悍將首輪江國豪、桃猿首輪蘇俊璋、中信兄弟第2輪魏碩成、富邦悍將第2輪朱益生、味全第16輪黃柏豪，共4投1野入選中華隊。

總教練李盈南表示，目前規劃讓吳昇峰、江國豪、朱益生及鄭智鴻擔任先發投手，前兩位為右投，後兩位為左投，終結者則依投手狀況再排定，老經驗的黃健隆有機會後援登板，把守最後一關。

港口盃共有5隊參賽，去年亞運「抗韓英雄」側投的吳昇峰可望擔任首戰先發對戰美國隊，預賽第二戰16日凌晨1點對庫拉索，第三戰17日凌晨1點對荷蘭，第四戰17日晚上7點半對日本，複賽由預賽前兩名及後兩名隊伍分別對戰，決賽首日這兩戰的勝隊再交手，勝隊晉級冠軍戰，敗隊都將從敗部爭取復活。

港口盃的美國隊由喬治亞洲立大學總教練Greg Frady領軍，部分D1大學球員所組成，日本則是神奈川大學聯盟明星隊，由桐蔭橫濱大學齊藤博久擔任監督，兩位投手三浦裕作與登坂航大是今年選秀被關注的球員，大二的飯田琉斗最快球速154公里。

▲江國豪。（圖／記者張克銘攝）