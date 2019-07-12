瓊斯盃／歸化測試首戰僅得5分　帕克：狀況十分不理想

▲佛羅維斯（John Florveus）首戰僅獲5分。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

中華隊測試歸化球員佛羅維斯（John Florveus），相隔3年再度來台測試，不個這位28歲211公分長人，首戰對日本僅繳出5分、2籃板的差勁成績。總教練帕克（Charlie Parker）坦言，佛羅維斯今天表現確實不理想，或許是因為磨合時間還不夠，希望他能夠在接下來的賽事趕緊跟上球隊節奏，來幫助中華藍隊贏球。

中華藍原訂的測試歸化球員皮特曼（Dexter Pittman）賽前一個禮拜傷到阿基里斯腱，緊急開會後決定將中華白的測試歸化球員佛羅維斯拉上藍隊，白隊則以全本土出戰。而這也是佛羅維斯2016年瓊斯盃代表中華白出賽後，再次獲得測試機會。

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不過首戰對日本，佛羅維斯無法有效的幫助球隊，14分鐘半的出賽時間，持球時間也不多，總計4投2中得到5分、2籃板、1阻攻，終場中華藍以75比77不敵日本。

「老實說，佛羅維斯今天打得真的不理想。一開始有一個漂亮火鍋，還有個漂亮的翻身跳投，可是後面就不太行了。」帕克賽後表示，「或許是磨合時間不夠的關係，希望接下來的幾場比賽，他能夠馬上跟上，對球隊做出貢獻。」

帕克表示，現在中華藍的成員，去年開始就有配合的經驗，皮特曼跟我們練球的時間也比較多，或許他跟著我們出戰會配合的比較好，現在只希望佛羅維斯能夠快點跟上我們的節奏。