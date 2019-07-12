中職／韓國瑜歡迎味全龍主場在高雄　找日、韓球隊集訓

▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／高雄報導

中華職棒30年特展高雄站記者會今天（12日）在高雄召開，高雄市市長韓國瑜、中職會長吳志揚，及味全龍領隊吳德威都有出席，韓國瑜表示，非常歡迎味全龍主場選在高雄，同時也歡迎日本、韓國球隊來高雄集訓。

中華職棒30週年特展高雄站13日起在高雄舉行，今天舉辦記者會，中職會長吳志揚、高雄市市長韓國瑜、體發局局長程紹同、以及味全龍領隊吳德威都有出席。

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吳志揚致詞時表示，之前答應韓市長盡量把棒球好的事情辦在高雄，今天舉辦這個展覽之外，第5隊味全龍領隊吳德威也來了，希望未來多一點比賽在高雄。

▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜表示，中職把30週年特展辦在高雄，代表重視南台灣的民眾，進入時光隧道，回憶職棒點點滴滴，以前紅葉、巨人、七虎少棒到美國威廉波特比賽，大家晚上都不睡覺，難得有機會揚名立萬，在高雄的球星有蝴蝶教練徐生明，還有洪一中。

他表示，「第5支職棒隊主場也可能選在高雄，我們非常歡迎，日本、韓國球隊冬天寒冷要集訓，送去美國要多少錢，我跟日本國會議員、韓國商會說，高雄天氣好、價格不貴，地理位置非常近，日本、韓國來高雄集訓，刺激台灣職棒，相互成長，對觀光旅遊及體育刺激都是正面。」

▲高雄市長韓國瑜出席中職無人出局30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）