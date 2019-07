11年情緣告終　奧克拉荷馬市發文致謝衛斯布魯克

▲衛斯布魯克結束與雷霆11年的合作。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

雷霆12日與火箭達成交易,將當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)送去休士頓,雙方11年的情緣也就此告終。對於衛斯布魯克以及雷霆而言,這段關係無可抹滅,現在「衛少」離開,奧克拉荷馬市官網也特別發文致謝衛斯布魯克的貢獻。

衛斯布魯克接下來將要去火箭組成雙MVP連線,這是他生涯首次轉隊,對於這名自家培養出的球星離開,奧克拉荷馬市並沒有任何批評,反而第一時間送上祝福,「感謝你11年來的貢獻,你是一個好鄰居,也感謝你的大三元、MVP,同時也把總冠軍戰帶到了OKC,我們一起度過了一段很有趣的旅程。」

Hey @russwest44. Thanks for 11 years as a good neighbor, and for the triple-doubles, the MVP and bringing the NBA Finals to OKC. What fun we had growing together. pic.twitter.com/NT7xlXKhlB