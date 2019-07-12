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11年情緣告終　奧克拉荷馬市發文致謝衛斯布魯克

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▲衛斯布魯克連3季場均大三元。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克結束與雷霆11年的合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆12日與火箭達成交易，將當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)送去休士頓，雙方11年的情緣也就此告終。對於衛斯布魯克以及雷霆而言，這段關係無可抹滅，現在「衛少」離開，奧克拉荷馬市官網也特別發文致謝衛斯布魯克的貢獻。

衛斯布魯克接下來將要去火箭組成雙MVP連線，這是他生涯首次轉隊，對於這名自家培養出的球星離開，奧克拉荷馬市並沒有任何批評，反而第一時間送上祝福，「感謝你11年來的貢獻，你是一個好鄰居，也感謝你的大三元、MVP，同時也把總冠軍戰帶到了OKC，我們一起度過了一段很有趣的旅程。」

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衛斯布魯克2008年第4順位被選中後，至今11年都在雷霆效力，同時也是現役唯一一位在雷霆從西雅圖遷至奧克拉荷馬並更名後，完整經歷球隊11年的球員；雷霆的隊史有多長，衛斯布魯克的生涯就有多長，現在他要離開，也意謂雷霆正式進入重建。

在雷霆11個賽季，衛斯布魯克場均可以砍下23分、7籃板、8.4助攻、1.8抄截，同時8次進入全明星賽、8次入選最佳陣容、還拿下2017年的MVP；過去3個賽季，衛斯布魯克更創下場均大三元的瘋狂紀錄。對於 「衛少」而言，奧克拉荷馬是他的生涯起點，也是培養他的地方，雙方確實創造出許多回憶，現在11年情緣告終，宣告雷霆進入下一個時代。

▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲衛少新賽季將與哈登組成MVP連線。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克火箭
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