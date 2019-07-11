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中職／象獅補賽先發還是萊福力對林子崴　運彩看好兄弟

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟與統一獅11昌在高雄澄清湖對戰補賽，雙方先發投手不變，中信兄弟由洋投萊福力先發，拚下半季首勝、中止5連敗，統一獅由本土左投手林子崴隔812天、本季首度先發，運彩看好中信兄弟讓分。

運彩開盤共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出中信兄弟讓1.5分，賠率1.75，統一獅受讓1.5分，賠率1.75。

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不讓分方面，中信兄弟賠率1.45，統一獅不讓分賠率2.15，大小總分開出11.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

統一獅先發投手林子崴本季第一次先發出賽，上一場一軍先發是2017年4月20日，隔811天再度先發。林子崴本季前5場出賽都是中繼，4.2局被1轟在內9支安打，3次三振、9次保送，11失分有10分責失，防禦率高達19.29。今年還未對戰過中信兄弟。

中信兄弟先發投手萊福力是投1休4先發，17場出賽3勝8敗、防禦率3.66，86局被92支安打、6支全壘打，66次三振、32次四死球，41失分有35責失。今年出戰統一獅6場，2勝0敗、對戰防禦率1.44。

關鍵字： 中華職棒運彩
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