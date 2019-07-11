世大運／余嘉軒400欄總排第9、彭名揚51秒54　都無緣晉決賽

▲余嘉軒。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑賽程持續進行，10日中華隊出賽項目包括有女子百欄首輪預賽、男子200公尺預賽、男子400欄準決賽。其中前一日晉級男子400欄準決賽的余嘉軒、彭名揚，在準決賽跑出50秒35、51秒54都未能晉級決賽。

跨欄一哥陳傑之後，余嘉軒在全大400公尺跨欄以50秒45奪金，不過兩年沒有辦法突破自己最佳的49秒83，彭名揚則是在全大運以50秒66拿下銀牌。彭名揚、余嘉軒代表參與本屆世大運，在首輪預賽中，彭名揚以51秒21小組第三、余嘉軒51秒05擇優都晉級準決賽。

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400欄準決賽共有兩組，每組前三名以及擇優兩名晉級決賽，不過賽前大雨也讓賽程延遲15分鐘開始，余嘉軒被安排在第一組第一道；一開始雖然處於落後，不過200公尺後開始慢慢追上，最後以第五位通過終點，繳出成績50秒35。

彭名揚則是被安排在第二組第八道出賽，第一彎道後還在領先集團，不過後續慢慢被追上，最後被拉開差距，第一道選手腿部發生狀況中途棄賽，彭名揚最後第七位通過終點，跑出51秒54。

最終余嘉軒總排名第9，擇優晉級決賽的第8位德國選手成績50秒24，只差0.11秒相當可惜；彭名揚則總排在第15，兩人未能擇優晉級決賽。

▼彭名揚。（圖／資料照／記者張克銘攝）