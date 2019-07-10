世大運／楊俊瀚200M預賽20秒94　和魏泰陞都分組第一進準決賽

▲楊俊瀚。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑賽程持續進行，10日中華隊出賽項目包括有女子百欄首輪預賽、男子200公尺預賽、男子400欄準決賽。其中在台灣最速男楊俊瀚在男子200公尺預賽跑出20秒94、魏泰陞21秒29，都是分組第一晉級準決賽。

上屆台北世大運男子100公尺跑出10秒22，為我國拿下世大運第一面100公尺金牌的楊俊瀚，本屆專心力拼200公尺，目前個人最佳是在去年亞運達到的20秒23，但因當時還未列入東京奧運時程，因此希望可以在本次一舉達標東京奧運的20秒24參賽標準。

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小將魏泰陞100公尺最佳為10秒45、200公尺生涯最佳則是20秒99，沒有參賽今年的亞錦賽，不過在世界接力大賽以及國邀賽都和王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇組成400接力，更在國邀賽跑出38秒76，一舉打破了全國紀錄，目標希望可以進38秒5，力拼進軍奧運。

魏泰陞被分在第二組第八道出賽，起跑後一路領先，在最後50公尺雖然略被拉近距離，不過仍跑出21秒29，以分組第一確定晉級準決賽；楊俊瀚則分在最後的第九組第二道，在過第一個彎道之後就一路領先，輕鬆以20秒94分組第一、總排第4晉級準決賽。

▼魏泰陞（左）分組第一晉級準決賽。