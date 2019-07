紀念猝死隊友史凱格斯　楚特、拉史特拉明星賽穿45號

▲楚特(Mike Trout)明星賽穿45號,紀念已逝隊友史凱格斯(Tyler Skaggs)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

今年月初,天使隊27歲投手史凱格斯(Tyler Skaggs)在飯店房間猝死,明星賽當天2位天使隊兩位明星楚特(Mike Trout)、拉史特拉(Tommy La Stella),穿著史凱格斯的45號球衣來到球場,而開賽之前大聯盟還舉行史凱格斯的默哀儀式。

史凱格斯7月2日猝死,天使取消當天作客游騎兵的賽事,同樣是2009年業餘選秀會被天使挑中的同梯,也是低階聯盟室友的楚特,10日明星賽當天,帶著因傷無法在生涯首次入選全明星亮相的的拉史特拉,一同換上45號球衣來到印地安人主場,帶著已逝的隊友站上明星賽賽場。

A moment of silence for Tyler Skaggs. pic.twitter.com/TQSWyB21lV

「為史凱格斯致上最高的敬意,#全明星賽,楚特和拉史特拉都換上45號球衣。」天使隊推特寫道。明星賽開賽之前,大聯盟也邀請國聯、美聯明星隊,以及現場所有球迷,一起為史凱格斯默哀。

明星賽結束之後,美國時間7月12日,天使將進行史凱格斯過世後的第一個主場比賽,預計當天會有其他為史凱格斯默哀的活動。

A tribute to Tyler Skaggs at the #AllStarGame.@MikeTrout and Tommy La Stella will both wear 45 tonight. pic.twitter.com/Hq03egHOgX