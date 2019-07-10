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紀念猝死隊友史凱格斯　楚特、拉史特拉明星賽穿45號

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▲2019年全明星，楚特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特（Mike Trout）明星賽穿45號，紀念已逝隊友史凱格斯（Tyler Skaggs）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年月初，天使隊27歲投手史凱格斯（Tyler Skaggs）在飯店房間猝死，明星賽當天2位天使隊兩位明星楚特（Mike Trout）、拉史特拉（Tommy La Stella），穿著史凱格斯的45號球衣來到球場，而開賽之前大聯盟還舉行史凱格斯的默哀儀式。

史凱格斯7月2日猝死，天使取消當天作客游騎兵的賽事，同樣是2009年業餘選秀會被天使挑中的同梯，也是低階聯盟室友的楚特，10日明星賽當天，帶著因傷無法在生涯首次入選全明星亮相的的拉史特拉，一同換上45號球衣來到印地安人主場，帶著已逝的隊友站上明星賽賽場。

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「為史凱格斯致上最高的敬意，#全明星賽，楚特和拉史特拉都換上45號球衣。」天使隊推特寫道。明星賽開賽之前，大聯盟也邀請國聯、美聯明星隊，以及現場所有球迷，一起為史凱格斯默哀。

明星賽結束之後，美國時間7月12日，天使將進行史凱格斯過世後的第一個主場比賽，預計當天會有其他為史凱格斯默哀的活動。

關鍵字： 天使明星賽史凱格斯楚特拉史特拉
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