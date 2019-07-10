運動雲

>

世大運／截至9日　中華隊5金9銀5銅維持獎牌榜第八

ETtoday運動雲

▲▼ 世大運射擊混雙金牌余艾玟、郭冠廷 。（圖／大專體總）

▲世大運射擊混雙金牌余艾玟、郭冠廷 。（圖／大專體總，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運賽程持續進行，而截至9日，中華隊已經拿下5金9銀5銅共19面獎牌，包括射擊、桌球、跆拳道都有獎牌進帳，接下來還有射箭、網球、田徑等項目接連開始，還有望再衝擊獎牌。

世大運4日展開，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌後，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣再拿下銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙參與男子成隊也奪下男子成隊銀牌，更是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

請繼續往下閱讀...

中華隊5日一日雙金進帳，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金。

▼ 世大運跆拳道銅牌劉威廷。

▲▼ 世大運跆拳道劉威廷、陳宥庄 。（圖／大專體總）

6日射擊雙金楊昆弼、劉宛渝搭檔在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能再拿銅牌。游泳也傳出捷報，王星皓在男子200混中，1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

7日體操李智凱在鞍馬願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻再收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

8日跆拳道品勢男團李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬出征拿下銀牌。接著由陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團，再拿下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙又進帳一面銀牌。

▼ 世大運品勢男團李晟綱、黃聖鵬、陳柏凱銀牌 。

▲▼ 世大運品勢 李晟綱、黃聖鵬、陳柏凱 。（圖／大專體總）

9日桌球混雙再傳出好消息，廖振珽／蘇珮綾，雖然在準決賽2比4不敵大陸組合子洋／王藝迪，不過仍為中華隊再添一銅。射擊項目再傳捷報，余艾玟與郭冠廷在10公尺空氣手槍混雙金牌戰中，以16比10擊敗南韓朴大勛、金玟延奪金，這也是繼男女不定向飛靶楊昆弼、劉宛渝後，本屆射擊的第3金。

世大運跆拳道對打項目，劉威廷在男子80公斤級4強戰中，以5比12敗給埃及選手塞夫，無緣晉級決賽，拿下並列銅牌。稍晚陳宥庄在女子57公斤級金牌戰中，以2比15不敵南韓選手金幽珍（音譯），拿下1面銀牌。

截至9日，中華隊已經拿下5金9銀5銅共19面獎牌，維持在獎牌榜第八位。首位是日本的21金13銀13銅、第二則是大陸的16金6銀0銅、第三位是美國的15金12銀10銅、第四的南韓12金10銀13銅、第五的俄羅斯10金20銀25銅、地主義大利以10金9銀14銅排在第六、南非以6金3銀1銅竄上第七。

田徑方面，台灣最速男楊俊瀚男子200公尺預賽今天下午5點30分即將登場，有機會再為我國拿下獎牌。

▼世大運混雙廖振珽／蘇珮綾獲銅。

▲世大運混雙，廖振珽／蘇珮綾。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

戰遍台北各大摩鐵！她12年「跟老闆壞壞」200次　爆料媒體還爽嗆：我是小三

熱門新聞

中職／統一獅曾經動念補洋砲　差點網羅川崎宗則

游擊守備評價高　鄭宗哲38萬美元體檢通過加盟海盜

中職／重量級教練加入味全龍！川崎宗則將任客座教練

中職／中信兄弟低潮難贏球　伯納：沮喪到想上吊

KD早預言雷納德不會聯手詹皇　喬治3月曾與可愛「祕密談話」

兄弟第2輪魏碩成中繼失1分　中華2比1險勝美國大學明星

讀者回應

﻿

最新新聞

1胡智為重回印地安人

2勇士釋出3冠替補功臣李文斯頓

3楚特明星賽穿45號紀念已逝隊友

4中華女排直落三墨西哥　再碰瑞士

5截至9日　中華隊5金9銀5銅

熱門新聞

1統一曾動念洋砲　差點網川崎宗則

2擊守備評價高　鄭宗哲38萬加盟海盜

3重量級教練加入龍！川崎宗則客座

4兄弟低潮難贏球　伯納：沮喪到想上吊

5KD早預言雷納德不會聯手詹皇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366