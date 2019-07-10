世大運／截至9日　中華隊5金9銀5銅維持獎牌榜第八

▲世大運射擊混雙金牌余艾玟、郭冠廷 。（圖／大專體總，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運賽程持續進行，而截至9日，中華隊已經拿下5金9銀5銅共19面獎牌，包括射擊、桌球、跆拳道都有獎牌進帳，接下來還有射箭、網球、田徑等項目接連開始，還有望再衝擊獎牌。

世大運4日展開，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌後，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣再拿下銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙參與男子成隊也奪下男子成隊銀牌，更是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

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中華隊5日一日雙金進帳，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金。

▼ 世大運跆拳道銅牌劉威廷。

6日射擊雙金楊昆弼、劉宛渝搭檔在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能再拿銅牌。游泳也傳出捷報，王星皓在男子200混中，1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

7日體操李智凱在鞍馬願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻再收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

8日跆拳道品勢男團李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬出征拿下銀牌。接著由陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團，再拿下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙又進帳一面銀牌。

▼ 世大運品勢男團李晟綱、黃聖鵬、陳柏凱銀牌 。

9日桌球混雙再傳出好消息，廖振珽／蘇珮綾，雖然在準決賽2比4不敵大陸組合子洋／王藝迪，不過仍為中華隊再添一銅。射擊項目再傳捷報，余艾玟與郭冠廷在10公尺空氣手槍混雙金牌戰中，以16比10擊敗南韓朴大勛、金玟延奪金，這也是繼男女不定向飛靶楊昆弼、劉宛渝後，本屆射擊的第3金。

世大運跆拳道對打項目，劉威廷在男子80公斤級4強戰中，以5比12敗給埃及選手塞夫，無緣晉級決賽，拿下並列銅牌。稍晚陳宥庄在女子57公斤級金牌戰中，以2比15不敵南韓選手金幽珍（音譯），拿下1面銀牌。

截至9日，中華隊已經拿下5金9銀5銅共19面獎牌，維持在獎牌榜第八位。首位是日本的21金13銀13銅、第二則是大陸的16金6銀0銅、第三位是美國的15金12銀10銅、第四的南韓12金10銀13銅、第五的俄羅斯10金20銀25銅、地主義大利以10金9銀14銅排在第六、南非以6金3銀1銅竄上第七。

田徑方面，台灣最速男楊俊瀚男子200公尺預賽今天下午5點30分即將登場，有機會再為我國拿下獎牌。

▼世大運混雙廖振珽／蘇珮綾獲銅。