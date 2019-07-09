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洋基、紅襪搶同一人　交涉大都會三振型投手惠勒

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▲▼大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）（圖／達志影像／美聯社）

▲惠勒（Zack Wheeler）（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

731交易大限逼近，各隊開始著手最後補強，《SportsNet New York》記者馬丁諾（Andy Martino）9日報導，洋基與衛冕軍紅襪，都在爭取向大都會交易三振型右投惠勒（Zack Wheeler）。

這不是馬丁諾第一次爆料類似的交易傳聞，而《New York Post》記者謝爾曼（Joel Sherman）也表示，不論是洋基還是紅襪，都還沒提出足以吸引大都會的提案。

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主場同樣在紐約的「地鐵世仇」，大都會與洋基鮮少進行交易，大都會1962年成軍以來也只與洋基進行過14筆交易，兩隊最後一次的球員互換交易，要追朔到15年前的2004年，今年罕見的大都會願意開放談判。

洋基輪值中只有哈普（J.A. Happ）、沙巴西亞（C.C. Sabathia）、赫曼（Domigo German）3人的WHIP 低於1.10，傷兵滿營影響洋基的戰力，為了維持美東龍頭地位，急迫的要發動交易補強先發投手群。

衛冕軍紅襪同樣也碰上潛在的輪值傷兵問題，目前只有普萊斯（David Price）是比較健康的，薩爾（Chris Sale）、波瑟洛（Rick Porcello）都被醫療團隊建議限制投球局數，原訂的第5號先發伊沃迪（Nathan Eovaldi）剛從手肘手術中復出，預計歸隊後將轉往終結者角色。

目前身處合約年的惠勒，本季19場先發4.69防禦率、3.65FIP、1.28WHIP貢獻6勝6敗，雖然防禦率表現不算頂尖，但他的2.6的WAR能夠排名全聯盟先發球員前20名，今年每9局三振率高達9.8排名聯盟第9。

關鍵字： 洋基紅襪大都會惠勒
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