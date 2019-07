小V葛次輪2OT猛敲40轟力退佩德森　前兩輪69轟破全壘打大賽紀錄

▲2019年全壘打大賽,小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)兩輪敲69轟破紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

今年全壘打大賽小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)與佩德森(Joc Pederson)再次輪上演「史詩級對決」,兩人在正規時間各敲出29轟,第一次加時1分鐘內再各敲8轟進入第2次加時,最終小葛瑞諾苦戰30分鐘,以破紀錄的40轟擊敗佩德森39發驚險晉級冠軍賽。

以20歲又115天的年紀,成為歷史最年輕的全壘打大賽挑戰者,小葛雷諾首輪就猛敲29轟打破歷史紀錄,輕鬆擊敗查普曼(Matt Chapman)的13轟晉級。次輪對決剛擊出21轟,成為道奇隊史全壘打大賽紀錄保持人的佩德森,上演史詩級大戰。

先攻的小葛雷諾同樣擊出29轟,佩德森頂住壓力在正規4分鐘加上30秒紅利時間敲出29轟,按照規定進行1分鐘的延長賽。小葛雷諾前3球彈無虛發,60秒內狂轟8支全壘打,佩德森雖然前幾球打不好,但最終壓哨擊出8轟追平。

兩人苦戰將近30分鐘,小葛雷諾在2次延長中,以總數40發力退佩德森的39發,晉級冠軍戰,挑戰藍鳥隊史首位全壘打大賽冠軍。小葛雷諾前兩輪猛敲69轟,改寫2016年史丹頓(Giancarlo Stanton)的61發歷史紀錄,而佩德森的60發也排名歷史第3多。

Vladimir Guerrero Jr. CANNOT STOP RAKING! Vlad mashes two of three in the swing off to put up a RECORD-BREAKING 40 HOME RUNS in the Semi-Finals!#HomeRunDerby pic.twitter.com/vOxe14LiPF