小V葛次輪2OT猛敲40轟力退佩德森　前兩輪69轟破全壘打大賽紀錄

▲2019年全壘打大賽，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）兩輪敲69轟破紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年全壘打大賽小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與佩德森（Joc Pederson）再次輪上演「史詩級對決」，兩人在正規時間各敲出29轟，第一次加時1分鐘內再各敲8轟進入第2次加時，最終小葛瑞諾苦戰30分鐘，以破紀錄的40轟擊敗佩德森39發驚險晉級冠軍賽。

以20歲又115天的年紀，成為歷史最年輕的全壘打大賽挑戰者，小葛雷諾首輪就猛敲29轟打破歷史紀錄，輕鬆擊敗查普曼（Matt Chapman）的13轟晉級。次輪對決剛擊出21轟，成為道奇隊史全壘打大賽紀錄保持人的佩德森，上演史詩級大戰。

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先攻的小葛雷諾同樣擊出29轟，佩德森頂住壓力在正規4分鐘加上30秒紅利時間敲出29轟，按照規定進行1分鐘的延長賽。小葛雷諾前3球彈無虛發，60秒內狂轟8支全壘打，佩德森雖然前幾球打不好，但最終壓哨擊出8轟追平。

兩人苦戰將近30分鐘，小葛雷諾在2次延長中，以總數40發力退佩德森的39發，晉級冠軍戰，挑戰藍鳥隊史首位全壘打大賽冠軍。小葛雷諾前兩輪猛敲69轟，改寫2016年史丹頓（Giancarlo Stanton）的61發歷史紀錄，而佩德森的60發也排名歷史第3多。