▲2019年全壘打大賽,小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)敲29轟破歷史首輪紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

今年大聯盟頭號新秀小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)以20歲又115天的年紀,是歷史最年輕的全壘打大賽挑戰者,而他在首輪的比賽中,大號全壘打連發,以29支打破歷史首輪紀錄,輕鬆擊敗查普曼(Matt Chapman)晉級次輪。

上一組的佩德森(Joc Pederson)以21轟擊敗布萊格曼(Alex Bregman),創下道奇隊史全壘打大賽紀錄,已經夠驚人了,但下一組的小葛雷諾更可怕,屢屢用怪力告訴球迷為什麼他是大聯盟頭號新秀。

前5發全壘打就輕鬆達到2支440英尺大號全壘打加時30秒門檻,正規4分鐘就敲了24發,加時階段再追加5發,總計29發全壘打,打破2008年漢米爾頓(Josh Hamilton)的28支首輪歷史紀錄,可惜只差一支達到小葛雷諾所設定的目標。

Vladimir Guerrero Jr. just set a Home Run Derby record with TWENTY-NINE homers in a single round



(via @Sportsnet)pic.twitter.com/EcLZCLsclx