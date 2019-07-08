世大運／跆拳道品勢　中華隊男女團晉級決賽

▲左起李晟綱、黃聖鵬、陳柏凱。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運跆拳道品勢項目，中華隊在男子與女子團體賽雙雙從準決賽脫穎而出，分別以第3名、第4名的成績挺進決賽。

本屆中華隊男團成員由李晟綱、陳柏凱和黃聖鵬組成，李晟綱是3屆世大運國手，上屆台北世大運獲得混雙金牌，陳柏凱是去年亞運國手，並在同年世錦賽獲得自由品勢混雙銀牌。

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黃聖鵬原本並非正選選手，由於徐語澤手傷嚴重，選拔賽第4名的他依序遞補，3人的磨合時間並不長，但經過「惡補」後，在世大運將默契練出來。

男團在高麗型獲得7.8分、金剛型拿到7.766，以7.799的成績名列第3，伊朗以7.992男團排名第1，南韓7.866名列第2，準決賽取前8名進入決賽。

中華隊女團成員為陳以瑄、蘇佳恩以及李婕瑜，陳以瑄不但是3屆世大運國手，同時也是國際賽經驗豐富，拿過亞錦賽、世錦賽金牌，上屆世大運銀牌，並在去年亞運獲得銅牌。

蘇佳恩是2013年世錦賽女團金牌，上屆台北世大運搭檔李晟綱獲得混雙金牌，去年世錦賽與陳柏凱摘下自由品勢混雙銀牌，李婕瑜剛從高中畢業，是去年世錦賽青女組金牌。

女團成員在準決賽以7.499名列第4，南韓以7.766名列第1，伊朗7.616名列第2，泰國7.532名列第3。

▲左起陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜。（圖／記者洪偵源攝）