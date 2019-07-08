世大運／體操入帳2金1銀1銅　豪取歷年最佳成績

▲體操男子成隊獲得銀牌。（圖／大專體總提供）



記者林育正／綜合報導

世大運體操中華隊大顯神威，在李智凱鞍馬摘金2連霸，以及全能銅牌的帶領下，中華隊也首次入袋成隊銀牌；再加上唐嘉鴻的單槓金牌，成為有史以來體操成績最亮眼的一次。

過去世大運體操最佳成績，出現在2005年土耳其伊士麥世大運，黃怡學跳馬摘金，林祥威鞍馬奪銅。之後陳智郁曾在2011年吊環奪銅，李智凱2017鞍馬奪金，都未能超越2005年的佳績。

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這次男子成隊由李智凱、唐嘉鴻以及徐秉謙以不到1分之差險勝「戰鬥民族」俄羅斯奪下隊史首面成隊銀牌。接著全能驚險奪銅之後，李智凱也不負眾望如期拿下鞍馬金牌完成連霸。李智凱也是本屆比賽中，鞍馬唯一超過15分的選手，而且分數比銀牌選手多了0.7分取得壓倒性勝利。不過李智凱表示成隊和全能的獎牌，真的完全意料之外。

▲李智凱鞍馬摘金 。（圖／大專體總提供）



唐嘉鴻雖然腳傷剛好但單槓和吊環晉級決賽，吊環第8作收，第1名晉級的單槓更拿出高於去年亞運和世錦賽的6.3分難度，以總分14.700分奪金。本戰的意義不僅是金牌，更讓他今年日後的世錦賽爭奪單項前3的奧運資格，大大增添信心。

此外李智凱展現台灣體操一哥的頂級身手，不僅地板替補第1差點晉級，雙槓和跳馬也進入決賽。雖然選擇不比跳馬，雙槓第8作收，但進帳金銀銅牌已是我國歷屆之最。另外徐秉謙也在最後以替補於全能決賽登場，顯示整體不俗戰力。

女子好手表現也不差，方可晴晉級跳馬決賽，第1跳轉體360，第2跳直體一周拿到13.025分第8名作收，地板決賽也是第8。整體表現來看，不僅台北世大運的熱潮延燒至今關注體操的人越來越多，國手們實力也有所增長，今年的世錦賽以及2020東京奧運讓人期待。

▲唐嘉鴻單槓奪金 。（圖／大專體總提供）