世大運／品勢場地面積縮水　體能、安全性成考驗

▲世大運品勢場地。（圖／選手李晟綱提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

上屆台北世大運奪下1金、3銀、1銅的世大運跆拳道品勢隊，7日展開此次拿坡里世大運的征途，將由李晟綱、蘇佳恩在男女單項目打頭陣。

抵達拿坡里後，大會在6日開放選手進入Palacasoria中心練習，不過大會在場地的設置上，出現了一點狀況，規格與預期的不同。

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世大運品勢競賽內容含傳統的公認品勢與自由品勢，場地活動面積要求最大的自由品勢，必須有12X12的規格，不過此次場地卻縮水。

李晟綱說，原本場地只有8X8的規模，後來才改為10X10，目前是3個比賽場地，中間為10X10，兩邊為8X8，還是沒有達標準規格，並且場地在練習過後，感覺有點滑，但也只能適應。

李晟綱與蘇佳恩是上屆混雙金牌搭檔，這次分別在男女單項目出征，兩人還要各自在男子與女子團體賽事出場。

由於拿坡里在原本的世大運主辦城市巴西利亞棄辦後接手，籌備過程倉促，參賽名額也縮水，品勢上屆有10人的參賽名額，此次只有3男3女，造成選手必須兼項。

李晟綱、蘇佳恩就必須在個人與團體賽兼項，陳柏凱與李婕瑜除了出戰男女團外，也要搭檔混雙，此次除了體能考驗外，還得提防受傷，不然就打亂原本的調度。