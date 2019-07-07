湖人1年350萬美元簽下表弟卡森斯　2年約續留朗多

▲卡森斯以1年350萬美元加盟湖人。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

隨著雷納德(Kawhi Leonard)轉戰快艇，湖人也開始加快速度繼續追逐其他人加盟，根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，紫金軍團以1年350萬美元的底薪簽下卡森斯(DeMarcus Cousins)，另外湖人也以2年續約朗多(Rajon Rondo)，這也讓「肯塔基3人組」於洛杉磯再次聚首。

上季才轉戰勇士的卡森斯，在今夏再次成為自由球員，不過勇士因為沒有其餘薪資空間，並未將卡森斯留下，隨著幾筆重大交易結束，卡森斯因為阿基里斯腱的重大傷病關係，先前仍乏人問津，據傳他先前還自行與馬刺接觸。

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但7日「沃神」卻透露，目前湖人已經用1年350萬美元的底薪簽下了「表弟」，使湖人禁區戰力再次提升；此前熱火也對卡森斯非常感興趣，但因為戴維斯(Anthony Davis)等人都在幫忙說服卡森斯，最終他才選擇轉戰洛杉磯，上季因為傷病的關係，卡森斯只打了30場例行賽，場均繳出16.3分、8.2籃板、3.6助攻。

除了簽下卡森斯之外，湖人也用2年合約續留朗多，合約細節則未透露，這也讓「肯塔基3人」戴維斯、卡森斯、朗多自2017賽季後，再次於湖人重聚。上季湖人和朗多簽下一份1年900萬美元的合約，在湖人的46場比賽中，朗多場均繳出9.2分、5.3籃板、8助攻，現在朗多的留下與表弟的到來，絕對可以大幅提升陣容深度，因為當年在鵜鶘，朗多就順利的指揮了AD與「表弟」，讓他們球權有完美分配，更幫助鵜鶘闖入季後賽。

▲朗多2年合約續約湖人。（圖／達志影像／美聯社）