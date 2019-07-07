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世大運／楊恆韋最後一點逆轉　中華男桌團賽進4強碰日本

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▲世大運桌球，楊恆韋。（圖／大專體總提供）

▲世大運桌球，楊恆韋最後一點上演逆轉。（圖／大專體總提供）

記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運桌球，中華男團在小組賽兩戰全勝挺進8強後，面對俄羅斯，前四點雙方戰成2比2平手，最後一點楊恆韋在最後三局大爆發逆轉，最終以3比2成功奪勝挺進4強，將面對強敵日本爭金牌戰門票，而中華女團則在8強不敵俄羅斯止步。

本次中華隊的桌球名單中，男女各4人，男子包括廖振珽、彭王維、王泰崴、楊恆韋，女子則有李昱諄、黃歆、黃郁雯、蘇珮綾。男團小組賽皆以3比0擊敗加拿大、智利，以小組第一進入8強。

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面對俄羅斯，中華首點彭王維失利，但第二點楊恆韋馬上以3比0扳回一城，第三點王泰崴再接再厲取得2比1領先，但第四點彭王維再度吞敗，讓俄羅斯取得2比2平手。

▲世大運桌球，彭王維。（圖／大專體總提供）

▲彭王維。（圖／大專體總提供）

關鍵末局，楊恆韋在前2局遭對手壓制，背水一戰的情況下他先是11比8拿下第3局，第4局還和對手纏鬥到14比12才驚險拿下，最後一局趁勝追擊，楊恆韋以11比3拿下，上演驚天逆轉，中華隊最終拿下4強門票。

女團部分，小組賽先後以3比0擊敗英國、德國和斯里蘭卡，8強同樣面對俄羅斯，同樣也是比到2比2平手進入關鍵第5局，可惜李昱諄卻遭到對手橫掃，中華以2比3吞敗止步8強。 

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