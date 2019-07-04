太陽考慮買斷38歲射手柯佛　湖人、七六人、公鹿有意追逐

▲柯佛（Kyle Korver）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

休賽期2度轉隊的明星射手柯佛（Kyle Korver），據傳接下來將被太陽買斷，湖人、七六人、公鹿3支季後賽實力球隊馬上傳言有意網羅。這位38歲老將2003年在七六人展開職業生涯，2017年則轉戰騎士與目前在湖人的詹姆斯（LeBron James）攜手過。

騎士衛冕失利之後，上季將柯佛交易到曾經待了2年多的爵士，球季結束後柯佛透過康利（Mike Conley）交易案到灰熊，接著再被送往太陽，現在傳出新東家有意買斷他今年的750萬美元部分保障合約，成為自由球員。

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根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湖人、七六人、公鹿有意延攬這位38歲老將。出身2003年黃金選秀梯次輪第51順位的柯佛，但籃網為了添購影印機把他以12.5萬美元賣給七六人，日後柯佛以精準的三分球打響名號，2009-10賽季在爵士繳出53.6%的驚人外線命中率，2014-15賽季在老鷹生涯首次入選全明星。

2016-17賽季決定重建的老鷹將柯佛交易至騎士，儘管最後無法幫助騎士衛冕，但期間與詹姆斯合作相當愉快，在湖人自由市場目前沒有太大進展的情況下，有望再次攜手。