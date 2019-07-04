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韓國桌賽／莊智淵七局大戰地主　3比4未能逆轉無緣16強

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▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者謝孟儒／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽韓國公開賽3日賽程持續進行，台將包括男單林昀儒、莊智淵都有出賽，混雙則有林昀儒／鄭怡靜。男單莊智淵對上南韓選手林鐘勳，雙方上演七局大戰，最終莊智淵以總局數3比4（10：12、8：11、11：8、11：5、5：11、11：9、8：11）落敗，本站無緣晉級16強。

男單一哥莊智淵前一日在資格賽中，先是以4比1擊敗印度選手後，第三輪交手南韓朴江賢(PARK Ganghyeon)，則是以直落四晉級32強正賽，莊智淵今天對上林鐘勳，第一局先以4：7落後追至7平後反超，雙方戰至10平，但莊智淵以10：12讓出。

請繼續往下閱讀...

第二局莊智淵4：2、6：3領先，被追至6平，林鐘勳反超比分先拿下局點，莊智淵8：11再讓出；第三局開局莊智淵0：2落後，追至5：6後反超以11：8扳回一局；第四局莊智淵2：5落後再以9：5反超，以11：5拿下，雙方總局數2比2戰平。

第五局莊智淵5：9落後再以5：11讓出，林鐘勳先取得聽牌優勢，第六局莊智淵開局處於落後，多次追至平手後，莊智淵連下2分11：9，將戰線帶至第七局，不過最後林鐘勳先搶下賽末點，莊智淵以8：11輸球。

最終莊智淵以總局數3比4落敗，未能逆轉林鐘勳，本站無緣晉級16強。稍晚男單林昀儒32強賽事將要對上大陸王楚欽。

關鍵字： 韓國桌賽
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