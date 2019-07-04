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溫網／「沒有理由不公開」　同性戀伴侶攜手勇闖大滿貫　

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▲凡艾特凡克和米奈恩為少見的網壇同性伴侶 。（圖／路透）

▲凡艾特凡克和米奈恩為少見的網壇同性伴侶 。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

詹詠然和詹皓晴在溫網雙打次輪32強的對手，將是比利時組合凡艾特凡克(Alison Van Uytvanck)和米奈恩（Greet Minnen）。不僅是雙打搭檔，兩人更是同性戀伴侶，首次攜手在大滿貫合拍登場。

即便在以歐美人士佔絕大多數的網球賽場，但在公開化年代後，並沒有公開出櫃的男子球員。而在女網史上，也僅有金恩夫人(Billie Jean King)、娜拉提諾娃（Martina Navratilova）和德拉庫亞（Casey Dellacqua）公開性傾向。而這對首度在大滿貫出級的同性戀伴侶，不僅為LGBT團體發聲，也常在IG上放閃，不畏他人眼光。

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去年溫網，凡艾特凡克擊敗前冠軍穆格路莎（Garbine Muguruza）闖進32強，直接和坐在觀眾席的米奈恩親吻，成為關注焦點。「這樣的舉動純粹是直覺。」凡艾特凡克說。「大家對於我們戀情的反應都是正面的，我知道想出櫃的人仍害怕外界的批評，但出櫃讓我們更加快樂。」

「我覺得沒有什麼不公開的理由，希望未來幾年外界會對同性戀更友善，成為能夠公開被談論的話題。我們希望能夠啟發那些正在猶豫要不要出櫃的人。現在已經好很多了，如果在10年前，可能沒什麼人敢出櫃。」米奈恩表示。

25歲的凡艾特凡克和21歲的米奈恩去年聯手打下盧森堡女網賽雙打冠軍，兩人過去曾表示希望能在大滿貫搭檔，如今兩人首次美夢成真。

關鍵字： 溫網凡艾特凡克米奈恩
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