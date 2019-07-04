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「達拉斯國際隊」　獨行俠陣中7名國際球員聯盟最多

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▲▼唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠下季有7名國際球員，全聯盟最多，圖為唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟後，各隊都在追求大牌球星加盟，不過獨行俠卻特別不一樣，他們情有獨鍾國際球員，截至目前達拉斯有7筆交易，其中5人都是國際球員，目前獨行俠球員名單已經有7位國際球員，是全聯盟最多。

從過去至今，獨行俠跟國際球員就有密不可分的關係，過去的諾威斯基(Dirk Nowitzki)以及奈許(Steve Nash)就是最好的例子，而選進了「德佬」也讓他們在21世紀有著輝煌的成就，但隨著諾威斯基的退役，獨行俠也進入了重建。不過這次他們依舊選擇了來自斯洛維尼亞的唐西奇(Luka Doncic)當作建隊核心，另一名核心則是來自拉脫維亞的長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)，獨行俠也是聯盟少數把2名國際球員當成第1與第2核心的隊伍。

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▲獨行俠波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

在今年的自由市場中，獨行俠一共有7筆操作，其中5人都是國際球員，分別是加拿大的鮑威爾(Dwight Powell)、拉脫維亞的波辛基斯、德國的克勒貝爾(Maxi Kleber)、波多黎各的巴瑞亞(J.J. Barea)、塞爾維亞的「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)，加上唐西奇以及波辛基斯，現在獨行俠一共有7名國際球員，在目前13人的球員名單中已經超過半數，同時也是全聯盟最多國際球員的隊伍。

雖然都是國際球員，但獨行俠所補強的大多都是不錯的戰力，這也讓他們有望在新賽季重返季後賽；由於自由市場尚未關閉，獨行俠仍有可能繼續簽下國際球員進行補強，在新賽季很可能會看見獨行俠在場上的5人都是國際球員的奇景出現。

▲諾威斯基(Dirk Nowitzki)、奈許(Steve Nash)。（圖／CFP）

▲諾威斯基、奈許是小牛的初代核心國際球員。（圖／CFP）

關鍵字： NBA獨行俠
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