親子穿搭當道　摩曼頓提供風格單品與孩子一同Dress Code

▲親子穿搭當道，最具風格單品創造與孩子的Dress Code。（圖／摩曼頓提供）



體育中心／綜合報導

迎接暑假的到來，摩曼頓提供豐富的親子商品，一次購足全家人的戶外運動、郊遊踏青、旅遊休閒服飾，暑假中與孩子們穿上運動休閒服裝來趟戶外之旅，用陪伴及運動給予孩子們更健康的生活，並找出專屬的「親子Dress Code」。

近年來復古休閒風當道，各大品牌推出多款有型、好搭又實穿的潮流服飾與配件，從小童、青少年到成人款式，親子穿搭輕鬆展現復古潮流風格，一雙復古球鞋配上休閒褲或牛仔褲，上半身可用POLO衫、T恤等休閒服飾讓整體更有型。

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運用同色系或同款式的搭配，簡單創造出屬於大人與孩子們的獨特親子風格，再加上一些簡單的配件展現出俏皮趣味，突顯出歡樂的親子氛圍，成為街頭亮點。

戶外運動熱潮興起，不管是水上活動、野外露營或是球類運動，都是暑假的熱門活動之一，親子一同穿上NBA系列球衣或T-shirt，展現十足的籃球熱情，下半身建議搭配短褲或窄版長褲，拉長整體下半身比例視覺，並突顯球衣的帥氣外型，再搭上一雙時髦的運動鞋，無論是在球場還是出外旅遊，你們將會成為最炫亮點。

另外，近期上映的迪士尼電影《玩具總動員4》，替小孩們帶來許多歡樂，同時也勾起爸媽們的回憶。經典人物巴斯光年、三眼怪、胡迪化身成棒球帽上的亮眼設計，讓全家大小都能戴上最萌的聯名棒球帽，一起歡樂出遊去。

暑假是屬於家人們的時光，透過旅行可以創造屬於全家人的回憶，摩曼頓提供從頭到腳的潮流休閒裝扮，讓你能夠輕鬆地創造出屬於全家人的親子Dress Code。

▲運動風穿搭輕鬆fun暑假，讓你成為街頭亮點。（圖／摩曼頓提供）