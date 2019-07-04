巴特勒轉戰熱火原因　比照雷納德當一哥帶隊奪冠

▲巴特勒轉戰熱火，想要學雷納德獨自帶隊奪冠。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟第一天，巴特勒就轉戰南灘，以4年1.42億美元加入熱火，終於如願成為球隊一哥，根據《First Things First》節目透露，巴特勒(Jimmy Butler)加盟熱火原因，是因為自信自己可以像雷納德(Kawhi Leonard)一樣，獨自帶領熱火奪冠。

巴特勒上季與灰狼大鬧「賣我」，最終轉戰七六人，才不到一季的時間，「吉巴」又再次離開，改披熱火戰袍，為了就是希望能當上球隊一哥，雖然先前在七六人他多次拯救球隊，也受到教練重用，但七六人仍是屬於恩比德的球隊，巴特勒依舊不是實質的「大哥」，也才讓巴特勒轉戰邁阿密。

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儘管巴特勒到了熱火，外界依舊不認為他們有足夠的競爭力與其他球隊抗衡，對此巴特勒不以為然，在《First Things First》節目上，主持人透露了巴特勒會加盟熱火的想法，「巴特勒始終相信雷納德做到的，他同樣可以做到。他想幫助邁阿密拿下冠軍，想要擁有自己的球隊，巴特勒喜歡邁阿密的天氣，喜歡自己一個人帶隊。」

雖然巴特勒堅信自己可以達成雷納德的成就，外界都認為有些浮誇，但熱火與暴龍的確有相似之處，兩隊都有不斷在進步的球員，像是西亞卡姆(Pascal Siakam)、溫斯洛(Justise Winslow)，也有經驗豐富的老將，像格林(Danny Green)、卓吉奇(Goran Dragic)，最一開始也沒有任何人相信暴龍能奪冠，屆時熱火在新賽季能有怎樣的成績，則有待很大考驗。

▲雷納德今年獨自率領暴龍奪冠。（圖／路透）