豪哥回亞洲打球？　美總統候選人曝沒好價會離開NBA

▲豪哥可能回亞洲打球？（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

今年自由市場開啟第一天，就有許多重量級交易產生，不過今年隨著暴龍奪下生涯首冠的林書豪至今仍是乏人問津，不過美國民主黨的華裔總統候選人楊安澤卻在推特上爆料，稱林書豪若得不到好的合約，將回到亞洲打球。

林書豪今年在季中被老鷹交易至暴龍，起初他還曾擔任先發控衛，不過表現卻不盡理想，在范弗利特傷癒歸隊後，林書豪被下放至替補，但偶有出場機會卻無法贏得主帥納斯的信賴，逐漸掉出輪換陣容，到了季後賽，林書豪更直接被冰在板凳上，僅打了8場，還都是垃圾時間出賽，讓他今年在自由市場身價大受影響。

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對於林書豪的下一步，至今仍沒有球隊追求，不過楊安澤卻在推特上爆料，「我聽說，如果林書豪在今年自由市場沒有收到滿意的報價，就會考慮到亞洲打球。」但他的消息來源也無法確定真實性，只是楊安澤在前幾天也預測了雷納德會去湖人、KD和湯普森續約勇士等，是個十足的NBA球迷。

不過林書豪確實還有在NBA生存的能力，他在去年夏天被交易至老鷹後，從板凳出發，在亞特蘭大的51場比賽，場均可以得到10.7分、2.3籃板、3.5助攻，投籃命中率更達到了生涯新高的46.6％。

今年季後賽中，林書豪遭到冷涷，至今才未獲任何球隊報價，暴龍又已經簽下了歐洲聯賽的後衛湯瑪斯(Matt Thomas)，意謂著林書豪已經遭到暴龍放棄，屆時豪哥可能會尋找一支有辦法讓他發揮的球隊簽約，但能否得到滿意的合約仍是未知數。

▲林書豪在季後賽無太多發揮。（圖／CFP）