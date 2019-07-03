世大運／FISU粉絲團宣傳　李映萱、陳湘婷登倒數海報

▲拿坡里世大運倒數宣傳海報。（圖／取自FISU官網）



記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運，將在當時間3日晚間、約台灣時間4日凌晨3點進行開幕典禮，FISU（International University Sports Federation，國際大學運動總會）稍早在粉絲團PO上倒數一天的宣傳海報，亮相的是前中華隊跆拳道品勢國手李映萱與陳湘婷，兩人為兩屆女團銀牌。

這是中華隊選手第2次在世大運倒數海報亮相，倒數25天的海報，是採用射箭「天才少女」譚雅婷作為人物，官方紛絲團的封面照片所用的宣傳海報，則有網球國手李亞軒和標槍金牌鄭兆村。

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李映萱和陳湘婷是2015年光州世大運女團銀牌，當時的搭檔還有陳湘婷的妹妹陳以瑄，隔年3人在馬尼拉亞錦賽、利馬世錦賽女團摘金，2017年台北世大運再度攜手奪下一面銀牌，也是3人最後一次在國際大賽搭檔。

本屆拿坡里世大運，僅剩下陳以瑄在陣中，陳湘婷去年與陳以瑄是國際賽最後一次搭配，李映萱世錦賽後也暫別選手生涯，。

陳以瑄與李晟綱是中華隊唯二連續3屆參加世大運的品勢選手，陳以瑄將與上屆混雙金牌蘇佳恩，以及去年世錦賽青女金牌李婕瑜搭檔女團，拿坡里世大運也可能是她生涯最後一次國際賽，品勢隊已在2日晚間啟程飛往義大利。