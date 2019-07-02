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溫網／末盤只拿5分吃蛋　蒂姆難堪遭淘汰

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▲第5種子蒂姆首輪被淘汰。（圖／路透）

▲第5種子蒂姆首輪被淘汰。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

溫網進入第2天賽程又有前10種子遭到淘汰出局！連續兩年拿下法網亞軍的奧地利第5種子蒂姆(Dominic Thiem)在第4盤竟然只拿5分，苦吞下「貝果」，遭到美國好手奎里(Sam Querrey)以6比7(4)、7比6(1)、6比3、6比0淘汰出局，連續兩年在溫網一輪遊就打包。

蒂姆此役遭受奎里狂轟22發ACE球，而且奎里一發得分率高達90%，6個破發點全都沒讓蒂姆拿下，而且4個破發點全部掌握。奎里致勝球53比38遙遙領先，非受迫性失誤儘管29比20，但得分效率還是佔上風。蒂姆是西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)和茲維列夫(Alexander Zverev)後，第3位首輪淘汰的前10種子。

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比賽來到後段31歲的奎里毫不手軟，包括只丟掉5分送出貝果的第4盤，最後連續拿下9局送蒂姆離開，比賽贏得非常霸氣。奎里不僅曾在2017年溫網闖進4強， 2016和2017年在此都還分別擊敗喬科維奇(Novak Djokovic)和穆雷（Andy Murray）兩位頭號種子，心臟超大顆。

奎里目前是現役網球選手之中，排名沒有進入過世界前10，但擊敗世界前10選手次數第3多的選手，多達21場。第1為38勝的西班牙老將羅培茲（Feliciano Lopez）和25勝的德國老將柯爾史瑞伯(Philipp Kohlschreiber)。

關鍵字： 溫網蒂姆奎里
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