中職／震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

▲Lamigo桃猿上半季封王，連5季封王，傳出有轉賣的可能。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中職季中選秀剛落幕，Lamigo桃猿3日將於下午1時召集選手宣布重大消息，據了解，消息與買賣球隊有關，桃猿將易主，並且已可能有新買家接觸。

今年上半季，桃猿一開始雖然走得不順，但靠著強悍的火力，順利拋下勝利彩帶，連5季封王，持續創造紀錄，而球員卻在這幾天休兵收到消息，球團預告本周三會召集大家，老闆劉保佑有重要的事宣布。

請繼續往下閱讀...

據了解，收到消息的當下，已有幾名選手猜測，老闆想說的事，很有可能是與轉賣球隊有關。事實上，桃猿過往就有轉賣球隊的想法，當初主場自高雄北遷至桃園時，劉保佑曾公開喊話，希望大企業可以接手中職球隊，讓中職的環境更好，把市場做大，但當時無人與他接洽。

桃猿在2015年票房、戰績都開紅盤，隊史首度達成2連霸，整體票房收入約1.8億，劉保佑也曾改變想法，當時他說：「這樣的成績我很滿意，不會想放掉這支球隊。」

但去年猿隊二度達成隊史二連霸，票房遇到瓶頸，今年票房甚至下滑，猿隊再度傳出易主的可能性，據了解，桃猿今天召集選手，老闆劉保佑宣布，將轉手球隊。

桃猿在目前中職裡是事業體最小的球團，今年初，劉保佑在總統蔡英文召見時曾說，桃猿隊經營16年賠了16億，他感嘆經營職棒相當艱辛，尤其桃猿屬中小企業，「我們連3年球迷人數停滯，收益沒有增加，但現在選手薪水是我剛接手的3倍，我們跟其他3隊大公司不同，經營職棒真的很辛苦。」

Lamigo母企業La new集團董事長劉保佑2003年末在時任高雄縣長楊秋興牽線下認養澄清湖棒球場，也跳出來接手職棒第一金剛隊，改名La New高熊隊，2004年更名La New熊隊，2011主場遷移至桃園國際棒球場，正式更名為「Lamigo桃猿」，近5年奪4冠，開創桃猿王朝，但經營無法突破困境，球隊將轉手，據悉，已找好買家。



▲劉保佑。（圖／記者季相儒攝）