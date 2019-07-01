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洋基40號王牌再度關機　凱許曼嘆：如果時間能倒轉就好

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▲2018美聯分區戰,洋基先發史華連諾黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基40號王牌史華連諾復健受阻再度「關機」。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基「40號王牌」史華連諾（Luis Severino）開季至今還未曾登板，一直待在傷兵名單養傷，如今復健又傳出右肩痠痛再度「關機」。總管凱許曼（Brian Cashman）對此感嘆，如果時間能倒轉就好，他從來就不該開始進行投球計劃。

「很顯然，從現在看來，他從來就不該開始進行投球計劃。」凱許曼受訪時表示，「他通過了他所有的身體測試，他很強壯，所以決定不進行核磁共振檢查。通常來說，我們不會在過了一段時間後才照MRI，對他進行測試。」

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凱許曼日前表示，史華連諾受傷部分有9成是闊背肌，因此在傷勢痊癒之前，不會進行任何投球復健計畫，至少需要延後5到7天才能恢復丟球。原本球團估計史華連諾有望在明星賽後回歸，但現在洋基並不急著要他歸隊，一切取決於身體復原情況。

「他不喜歡照MRI，所以我知道他會推遲檢查，但很明顯的，如果我們可以將時間倒轉，或許能在三週前完成MRI檢查。」凱許曼說，「我們無法改變這種情況，所以在他離開之前我們會再做一次MRI，接著再做一次，以確保他身體完全沒問題。」

洋基在今年球季開打前，跟史華連諾簽下4年4000萬美元延長合約。25歲的他自2015年上大聯盟後，成為洋基輪值重要角色。上季繳出19勝8敗、防禦率3.39成績，勝投數寫下生涯單季新高，在季後美聯賽揚獎票選排名第9，連續2年入選全明星賽。

關鍵字： 洋基史華連諾
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