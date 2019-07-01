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尼克老闆怕KD好不了不給全額頂薪　籃網汀威迪狂喜：誰說我不該續約

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▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雖然遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，幫助勇士連奪2冠的杜蘭特(Kevin Durant)依舊是今夏自由市場上最受矚目的超級巨星，他最終在1日親自宣布，下季將改披籃網戰袍。美國《ESPN》披露，原本也極力要追求杜蘭特的尼克，因為老闆多蘭(Jim Dolan)對這位兩屆FMVP的傷勢有疑慮，不願開出全額頂薪合約而錯過KD。

NBA自由市場大門在台灣時間1日清晨6點開啟，一直未明確對外表態的杜蘭特在自家媒體《The Boardroom》宣布，自己將在美國時間7月6日與籃網簽下頂薪合約，同時厄文(Kyrie Irving)也傳出已與籃網達成4年1.42億美金的合約協議，兩大巨星攜手轉戰布魯克林。

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在杜蘭特於總冠軍賽G5因阿基里斯腱傷勢倒下前，一度被視為KD爭奪戰領跑者的尼克，最終卻不敵同城的籃網。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)和謝爾朋(Ramona Shelburne)共同報導，尼克老闆多蘭因為對KD的阿基里斯腱傷勢有疑慮，因此不願開出全額頂薪合約，改以3年6300萬美金簽下6呎9吋前鋒藍道(Julius Randle)。

籃網同時網羅了杜蘭特與厄文，儘管KD下季確定報銷不能打，這項消息仍讓布魯克林眾將興奮不已。被認為招攬厄文有功的板凳暴徒汀威迪(Spencer Dinwiddie)就在個人推特得意表示，「誰說我不該續約」，並標記了尼克官方帳號很酸地寫道，「紐約尼克的球迷們，我也沒忘記你們。」最後加了3個笑哭的表情。

籃網如願「一網打盡」杜蘭特和厄文；值得一提的是，KD遭逢阿基里斯腱撕裂後，正是找籃網隊醫歐麥利(Martin O’Malley)執刀，對方也曾在2014-15賽季替KD治療過「瓊斯骨折」的傷勢，雙方一直維持很不錯的關係；這位籃網神醫被認為可能成為吸引這位2屆FMVP的誘因之一。

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