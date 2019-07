尼克老闆怕KD好不了不給全額頂薪　籃網汀威迪狂喜：誰說我不該續約

▲勇士杜蘭特。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

雖然遭逢阿基里斯腱斷裂重傷,幫助勇士連奪2冠的杜蘭特(Kevin Durant)依舊是今夏自由市場上最受矚目的超級巨星,他最終在1日親自宣布,下季將改披籃網戰袍。美國《ESPN》披露,原本也極力要追求杜蘭特的尼克,因為老闆多蘭(Jim Dolan)對這位兩屆FMVP的傷勢有疑慮,不願開出全額頂薪合約而錯過KD。

NBA自由市場大門在台灣時間1日清晨6點開啟,一直未明確對外表態的杜蘭特在自家媒體《The Boardroom》宣布,自己將在美國時間7月6日與籃網簽下頂薪合約,同時厄文(Kyrie Irving)也傳出已與籃網達成4年1.42億美金的合約協議,兩大巨星攜手轉戰布魯克林。

