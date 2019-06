尷尬！大都會奪冠50週年活動　2在世球員被列在已故名單

▲大都會1969年冠軍陣容。(圖/達志影像/美聯社)



記者劉峻誠/綜合報導

紐約大都會隊史曾經2度拿下世界大賽冠軍,分別在1969年及1986年,30日(台灣時間)大都會在主場舉辦1969年冠軍紀念儀式,邀請到1969年冠軍陣容到球場,不過50年過去,有些冠軍成員早已逝世,大都會也在大螢幕上放上這些人的照片,並寫上:「我們懷念你。」原本是相當感人的紀念活動,但大都會卻搞了大烏龍,將2名還在世的球員列在離世名單中。

在這場紀念活動上,82歲的馬汀(J.C. Martin)、81歲的泰勒(Dr. Ron Taylor)77歲的沙姆斯基(Art Shamsky)、76歲的瓊斯(Cleon Jones)、格洛特(Jerry Grote)、庫斯曼(Jerry Koosman)、迪勞羅(Jack DiLauro)75歲的哈雷爾森(Bud Harrelson)斯沃博達(Ron Swoboda)麥克安德魯(Jim McAndrew)、普非爾(Bobby Pfeil)、74歲的克蘭尼普爾(Ed Kranepool)、 73歲的戴爾(Duffy Dyer)、加斯帕爾(Rod Gaspar)、71歲的嘉瑞特(Wayne Garrett) 都到場,是相隔50年,冠軍陣容再度舉首。

大都會傳奇播報員寇恩(Gary Cohen)也相當感動,並且認為是值得流淚的場面。不過在這感人的活動上,大都會卻出包了。

77歲的哥斯格爾(Jim Gosger)、70歲的哈德森(Jesse Hudson)目前都還在世,不過卻被大都會列在已故名單中。哥斯格爾雖然沒到場,但他發文表示,感謝大都會球團讓他回去了,大都會也大電話向哥斯格爾道歉。

