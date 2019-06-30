尷尬！大都會奪冠50週年活動　2在世球員被列在已故名單

▲大都會1969年冠軍陣容。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

紐約大都會隊史曾經2度拿下世界大賽冠軍，分別在1969年及1986年，30日（台灣時間）大都會在主場舉辦1969年冠軍紀念儀式，邀請到1969年冠軍陣容到球場，不過50年過去，有些冠軍成員早已逝世，大都會也在大螢幕上放上這些人的照片，並寫上：「我們懷念你。」原本是相當感人的紀念活動，但大都會卻搞了大烏龍，將2名還在世的球員列在離世名單中。

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在這場紀念活動上，82歲的馬汀（J.C. Martin）、81歲的泰勒（Dr. Ron Taylor）77歲的沙姆斯基（Art Shamsky）、76歲的瓊斯（Cleon Jones）、格洛特（Jerry Grote）、庫斯曼（Jerry Koosman）、迪勞羅（Jack DiLauro）75歲的哈雷爾森（Bud Harrelson）斯沃博達（Ron Swoboda）麥克安德魯（Jim McAndrew）、普非爾（Bobby Pfeil）、74歲的克蘭尼普爾（Ed Kranepool）、 73歲的戴爾（Duffy Dyer）、加斯帕爾（Rod Gaspar）、71歲的嘉瑞特（Wayne Garrett） 都到場，是相隔50年，冠軍陣容再度舉首。

大都會傳奇播報員寇恩（Gary Cohen）也相當感動，並且認為是值得流淚的場面。不過在這感人的活動上，大都會卻出包了。

77歲的哥斯格爾（Jim Gosger）、70歲的哈德森（Jesse Hudson）目前都還在世，不過卻被大都會列在已故名單中。哥斯格爾雖然沒到場，但他發文表示，感謝大都會球團讓他回去了，大都會也大電話向哥斯格爾道歉。