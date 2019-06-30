影／印地安人野手登板！史上首次　連2場0比13敗墊底金鶯

▲印地安人內野手費里曼登板投球。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

美聯中區排名第2的印地安人29日（台灣時間）以0比13慘敗全大聯盟戰績最差的金鶯，30日雙方再度交手，印地安人再度以0比13輸球，印地安人台灣內野手張育成在比賽後段上場守備，並且有1次打擊機會。

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印地安人此戰由5月底剛升上大聯盟的新秀普萊沙（Zach Plesac）先發，普萊沙前前6場先發表現都相當優異，38.2局投球只丟10分，每局被上壘率0.96，防禦率2.33，但本場比賽只投3.2局狂失7分。普萊沙退場後，印地安人打線無法發揮，牛棚也無法壓制，最後甚至派出內野手費里曼（Mike Freeman）登板2局，終場就以0比13輸球。

Renato Nunez homers (18) on a fly ball to left center off Mike Freeman

Exit Velocity 100 MPH

Distance 389 FT

Launch Angle 33.92#RallyTogether vs #Birdland pic.twitter.com/pV2665NSDi — Strand Sport Stats (@StrandStats) 2019年6月29日

7局下印地安人換上內野手費里曼(Mike Freeman)登板投球，張育成則接替桑塔納（Carlos Santana）守三壘，這局金鶯在1出局二壘有人時，靠著努奈茲（Renato Nunez）開轟，拿下2分，2出局後山坦德（Anthony Santander）敲出三壘滾地球，張育成接球後傳一壘，完成刺殺。張育成9局上擔任首名打者，2好2壞時，來不及收回球棒，被一壘審判定出棒而三振出局，首安還是沒出爐，目前兩戰4打數無安打，有2次三振。

費里曼生涯第2度在大聯盟登上投手丘，前1次是2017在水手時，當時登板1局失1分，生涯3局投球丟3分，防禦率9.00。金鶯連續2場贏球，是本季第2度贏得系列賽，也是至5月4日至6日以來首度的連勝，也成為史上首支，連續2場以13比0完封對手的隊伍。