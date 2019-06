影／印地安人野手登板！史上首次　連2場0比13敗墊底金鶯

▲印地安人內野手費里曼登板投球。(圖/達志影像/美聯社)



記者劉峻誠/綜合報導

美聯中區排名第2的印地安人29日(台灣時間)以0比13慘敗全大聯盟戰績最差的金鶯,30日雙方再度交手,印地安人再度以0比13輸球,印地安人台灣內野手張育成在比賽後段上場守備,並且有1次打擊機會。

印地安人此戰由5月底剛升上大聯盟的新秀普萊沙(Zach Plesac)先發,普萊沙前前6場先發表現都相當優異,38.2局投球只丟10分,每局被上壘率0.96,防禦率2.33,但本場比賽只投3.2局狂失7分。普萊沙退場後,印地安人打線無法發揮,牛棚也無法壓制,最後甚至派出內野手費里曼(Mike Freeman)登板2局,終場就以0比13輸球。

Renato Nunez homers (18) on a fly ball to left center off Mike Freeman

Exit Velocity 100 MPH

Distance 389 FT

Launch Angle 33.92#RallyTogether vs #Birdland pic.twitter.com/pV2665NSDi