運動雲

>

影／印地安人野手登板！史上首次　連2場0比13敗墊底金鶯

ETtoday運動雲

▲印地安人內野手費里曼(Mike Freeman)登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人內野手費里曼登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

美聯中區排名第2的印地安人29日（台灣時間）以0比13慘敗全大聯盟戰績最差的金鶯，30日雙方再度交手，印地安人再度以0比13輸球，印地安人台灣內野手張育成在比賽後段上場守備，並且有1次打擊機會。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

印地安人此戰由5月底剛升上大聯盟的新秀普萊沙（Zach Plesac）先發，普萊沙前前6場先發表現都相當優異，38.2局投球只丟10分，每局被上壘率0.96，防禦率2.33，但本場比賽只投3.2局狂失7分。普萊沙退場後，印地安人打線無法發揮，牛棚也無法壓制，最後甚至派出內野手費里曼（Mike Freeman）登板2局，終場就以0比13輸球。

7局下印地安人換上內野手費里曼(Mike Freeman)登板投球，張育成則接替桑塔納（Carlos Santana）守三壘，這局金鶯在1出局二壘有人時，靠著努奈茲（Renato Nunez）開轟，拿下2分，2出局後山坦德（Anthony Santander）敲出三壘滾地球，張育成接球後傳一壘，完成刺殺。張育成9局上擔任首名打者，2好2壞時，來不及收回球棒，被一壘審判定出棒而三振出局，首安還是沒出爐，目前兩戰4打數無安打，有2次三振。

費里曼生涯第2度在大聯盟登上投手丘，前1次是2017在水手時，當時登板1局失1分，生涯3局投球丟3分，防禦率9.00。金鶯連續2場贏球，是本季第2度贏得系列賽，也是至5月4日至6日以來首度的連勝，也成為史上首支，連續2場以13比0完封對手的隊伍。

關鍵字： 大聯盟印地安人金鶯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

推薦閱讀

中職／關鍵時刻無法斬猿很自責　包林傑消化試合勝投

中職／面對桃猿節奏慢　羅力：不是故意的

中職／把握一軍機會　柏安力助石翔宇提升打擊速度

中職／郭泓志訓練營收穫多　陳鴻文狀況好：守備幫忙

熱門新聞

「那個大鬍子你過來一下」　哈登上海騎車遭交警攔查

基襪倫敦戰狂轟30分創紀錄　洋基17比13擊敗紅襪

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

中職／終於與王建民見面了　柏納帝那笑老友都沒變

中職／朱育賢轟破3紀錄　洪總驚呼是怪物：可怕的數字

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融先發第5棒拚止敗

2光芒二刀流初登板　完美表現奪勝

3上半季最終戰　悍將兄弟保留比賽

4阿肯色錦標賽　徐薇淩暫並列46

5戴資穎上半季18勝3敗　勝率達85.71%

熱門新聞

1哈登上海騎車遭交警攔查

2基襪倫敦戰狂轟30分　洋基退紅襪

3打10分卻靜　胡金龍：提供出局數

4猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

5與王建民見面了　柏納帝那好開心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

陳品捷手感燙！五打數三支安打帶有一分打點，成就今天猛打賞 | 06_28 Lamigo vs 富邦 賽後

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職選秀專題-大物高中生入侵

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366