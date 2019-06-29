倫敦「基襪大戰」場地成打者天堂　法官：會很好玩！

▲「基襪大戰」搬到倫敦上演。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

大聯盟為推廣棒球全球化，直接把傳統好戲「基襪大戰」搬到有棒球沙漠之稱的英國倫敦進行。洋基、紅襪將在30日（台灣時間）凌晨1點、晚上10點於曾作為倫敦奧運主場館的體育場進行二連戰，有趣的是由於此場館非專業棒球場地，因此中外野距離僅385英尺，比所有大聯盟球場都要短，因此現場球迷有很大機會看到精彩的「煙火秀」。

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▲洋基有傳奇明星隨隊。（圖／達志影像／美聯社）

此次倫敦賽是大聯盟首次在歐洲安排海外賽，這也讓洋基、紅襪球員都相當期待。洋基還找來多位傳奇球星，如羅德里格茲（Alex Rodriguez）、松井秀喜、佩提特（Andy Pettitte）、李維拉（Mariano Rivera）等人隨隊，而紅襪球團更是大手比撒下50萬美元，包了一架奢華的波音777班機讓球員、家眷舒舒服服地到倫敦進行比賽。

▲喬治為倫敦球迷簽名。（圖／達志影像／美聯社）

然而，因為這次倫敦賽的場地是由倫敦奧運的主場館臨時換裝而成，因此中外野全壘打牆僅距離385英尺，可以說是「打者天堂」。對此，「法官」喬治（Aaron Judge）也直說「我們會在這裡玩得很開心，希望能多敲幾發全壘打」，而這對已經創下連續29場開轟新猷的洋基，也有機會繼續刷新歷史紀錄。

▲田中將大表示能在倫敦賽登板，感到無比光榮。（圖／達志影像／美聯社）

兩大豪門球隊到倫敦比賽，讓這兩場比賽的門票早早一掃而空，首戰雙方分別推出田中將大、波瑟羅（Rick Porcello）先發，對於能在此特別時刻登場，田中將大表示「能在這歷史性的舞台上投球，我感到非常光榮」，而波瑟羅也趁著這難得機會，到了倫敦附近的景點晃晃、體驗當地文化。