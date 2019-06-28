高中選秀衝擊大學、業餘　曹竣崵：球團也想栽培年輕球員

▲台北城市大學專任講師及球隊教練曹竣崵。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／新北報導

中華職棒今年選秀高達145人參加破紀錄，其中高中應屆畢業生更有33人同樣創下歷年最多，高中生的加入勢必衝擊大學、業餘球員，目前在台北城市科技大學擔任專任講師的球評曹竣崵表示，再加上味全龍明年從二軍出發，「策略很明顯，球團會想先栽培年輕球員，畢竟就運動生涯來講較有優勢。」

今年味全龍正式加盟成為中職第五隊，吸引更多各路好手來挑戰，且味全龍「從零開始」，教練團先前就曾多次表示會鎖定較年輕的學生球員，曹竣崵也持同樣看法，他表示味全龍明年從二軍出發，有一年的時間能夠磨練，「他選人的方向可能會變成年輕球員比例多一點，畢竟他們有一年的空間可以去評估球員，為隔年升上一軍做準備。」

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▲平鎮高中徐若熙也投入選秀。（圖／記者林敬旻攝）



而中職其他4隊的選秀策略，曹竣崵認為會有兩個方向，一個是找即戰力，一個是找具有未來性的潛力選手，「即戰力就是線上這些國手，年紀大概在25歲左右或小一點點的大學畢業球員，而培養未來性還是會以高中生為主。」

因此今年高中生投入選秀，絕對會壓縮到大學和業餘的球員，「他們年輕、體能也比較好，若是一個18歲的球員和一個30歲的球員，我花同樣的錢跟心思來培養，球團多半還是會選擇越年輕越好。」

另外曹竣崵也預測本次的選秀狀元很可能是林安可，「他過去在大學的表現不錯，投打都有發揮，以味全龍的角度來說，他年輕、有一定能力，投打都能訓練，未來能在二軍培養出他的定位。」

▲林安可。（圖／記者季相儒攝）