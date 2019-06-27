中職／葉君璋點名江國豪狀元　張泰山喜歡劉基鴻

▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

味全龍27日開設「愉悅龍們」直播節目，味全龍隊總教練葉君璋、教練張泰山、黃煚隆，線上討論選秀方針，對於球迷推薦人氣最高的3名狀元人選江國豪、林安可以及劉基鴻來作討論。而談到江國豪，葉君璋直接在節目中表示：「大概就是他了（狀元人選）。」而張泰山則屬意高中大物劉基鴻，看好他成為下一個自己。

中職選秀會7月1日登場，味全龍握有狀元籤，且前4輪握有2次指名權，球團與體育頻道ELEVEN SPORTS合作，今天開設「愉悅龍們」直播節目，並由17 Media人氣直播主Amis搭配主播陳雄威共同主持，邀請味全龍教練團，分享選秀內容。

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台體大王牌投手江國豪，控球好、好球率高，續航力十足，屬於先發型投手，有能力擔任每週先發任務，加入球隊後能夠成為即戰力。葉君璋在節目中直言，「（狀元）就是他了。」隨後進一步表示，「他算是很健康的選手，還能夠吃局數；在業餘表現穩定，這對職棒來講很重要。」主播詢問這位投手有和缺點？葉總對他很滿意，「沒有什麼缺點。」

文化大學林安可為二刀流好手，黃煚隆對他特別有興趣，「如果是我，我會選他，滿欣賞他的。」他也開玩笑稱，「還有一點是，他的顏值很高。」

劉基鴻主要位置為游擊手，守備出色還有中長程火力，去年富邦U18之星全壘打大賽，拿下全壘打王殊榮。雖然以游擊為主，但球探認為他在三壘守備更為出色，進職棒後，有望成為三壘砲，是各隊都想要的好手。

張泰山相當看好劉基鴻，早在去年NIKE訓練營便注意到這位強打，「他的打擊相當不錯，很有力量。」有趣的是，張泰山正好是劉基鴻的偶像，他透露：「我從幼稚園、國小時期就在看張泰山打球了，很欣賞學長的打擊。」如今張泰山再度點名他，期待將他訓練成一位能夠達成300轟的打者。

味全龍今年也自辦測試會，找尋可用之兵，葉君璋坦言時間真的不多，只能自辦測試會，而觀察重點在選手身體條件能力，像是速度、爆發力以及身體狀況等，他也透露，測試會遇到很多成績不好、但有出色運動能力的選手。

黃煚隆則說：「我的重點在於觀察外野戰力，有許多指日可待的好手，現在年輕外野手能力真的很好， 很多人 一顆鑽石 還沒模出 指日可待。」葉君璋最後表示，味全龍鎖定的狀元人選，無外乎便是劉基鴻、林安可以及江國豪。

▲張泰山。（圖／記者李毓康攝）