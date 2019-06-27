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柯爾闢謠KD沒對球隊不爽　讓他上場經3方評估不只勇士

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲柯爾表示KD能上場經過3方評估。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士大將杜蘭特(Kevin Durant)在總冠軍戰G5不幸遭受阿基里斯腱斷裂的毀滅性傷勢，讓他未來生涯大受影響，先前《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher) 透露KD對勇士很不滿，認為受傷是被誤導；但勇士主帥柯爾(Steve Kerr)27日出面否認，並且重申杜蘭特出賽是經過謹慎評估才讓他上場。

杜蘭特在與火箭的次輪季後賽中就拉傷了小腿，經過近一個月休息仍未痊癒，當總冠軍戰勇士已處在1比3的絕對落後，杜蘭特G5強行復出，結果造成更嚴重的阿基里斯腱斷裂傷勢，下季確定報銷。對於自己遭逢這種毀滅傷病，《Bleacher Report》記者布區披露KD非常不滿勇士。

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「因為傷病的關係，杜蘭特對於事情的進展感到很不滿，這裡有個因素，KD經常會思考一個問題，『在我復出導致第二次受傷的過程中，是不是被誤導了，才讓我碰到這次的傷病。』」對於這樣的說法，柯爾今日出面否認，「並沒有，我們從來沒有聽說這樣的事情，杜蘭特沒有在勇士不開心。」

▲▼勇士主帥柯爾說，杜蘭特的傷勢讓全隊遭受嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾稱KD沒有不爽勇士。（圖／達志影像／美聯社）

由於杜蘭特未來生涯可能受到很大影響，許多人都在批評勇士醫療團，認為他們根本沒有謹慎評估杜蘭特傷勢，甚至也認為球團不應該強行讓KD上場，對此柯爾表示，「關於杜蘭特在總冠軍戰復出一事，這決定不僅是我們勇士團隊所做的決定，就連杜蘭特自己的醫療團隊，以及一位第三方的獨立醫師也參與決定，三方意見一致，我們才讓杜蘭特出賽。」

柯爾出面闢謠，但現在杜蘭特跳脫合約成為自由球員，下季是否留在勇士都是未知數。自從杜蘭特受傷後就一直在紐約治療休養，並未跟勇士有任何接觸，也讓外界猜測杜蘭特極可能會選擇離隊。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲KD跳脫合約，下季是否留勇士成未知數。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特柯爾
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