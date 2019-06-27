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杜蘭特跳脫3150萬美元合約　若續約勇士最高5年2.21億美元

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▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／CFP）

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

無緣幫助勇士完成三連霸業，且還在總冠軍戰G5遭逢阿基里斯腱撕裂大傷，儘管如此，杜蘭特（Kevin Durant）還是在台灣時間26日晚間宣佈跳脫下個賽季的3150萬美元合約，成為自由球員。若選擇與勇士續約，最高可獲得5年2.21億美元，但是投靠他隊最高只有4年1.64億美元。

根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，杜蘭特決定跳脫下個賽季的3150萬美元合約，成為不受限自由球員。而他做出決定的同時，持續與經紀人克萊曼（Rich Kleiman）在紐約商討下一步。

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杜蘭特若是選擇續留勇士，最高可簽下5年2.21億、年薪4420萬美元合約，不過與其他球隊簽約，最高則只有4年1.64億、年薪4100萬美元。沃納洛斯基補充道，杜蘭特依然有續留的想法，不過尼克、籃網、快艇3支球隊仍持續強力追求。

這位30歲聯盟頂級小前鋒，曾在2014年拿下年度MVP，2016年拋棄雷霆帶槍投靠勇士後，幫助球隊完成二連霸，並且兩年都由他獲得總冠軍MVP。不過在今年勇士三連霸的最後一哩路，總冠軍G5杜蘭特帶著小腿傷勢強行復出，不料第二節開局就因為更嚴重的阿基里斯腱撕裂退場，無法幫助球隊連續3年奪冠。

關鍵字： 勇士杜蘭特
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