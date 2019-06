杜蘭特跳脫3150萬美元合約　若續約勇士最高5年2.21億美元

▲杜蘭特(Kevin Durant)。(圖/CFP)

記者潘泓鈺/綜合報導

無緣幫助勇士完成三連霸業,且還在總冠軍戰G5遭逢阿基里斯腱撕裂大傷,儘管如此,杜蘭特(Kevin Durant)還是在台灣時間26日晚間宣佈跳脫下個賽季的3150萬美元合約,成為自由球員。若選擇與勇士續約,最高可獲得5年2.21億美元,但是投靠他隊最高只有4年1.64億美元。

根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,杜蘭特決定跳脫下個賽季的3150萬美元合約,成為不受限自由球員。而他做出決定的同時,持續與經紀人克萊曼(Rich Kleiman)在紐約商討下一步。

杜蘭特若是選擇續留勇士,最高可簽下5年2.21億、年薪4420萬美元合約,不過與其他球隊簽約,最高則只有4年1.64億、年薪4100萬美元。沃納洛斯基補充道,杜蘭特依然有續留的想法,不過尼克、籃網、快艇3支球隊仍持續強力追求。

