中職／朱育賢半季20轟平紀錄　洪總看好挑戰高國輝39轟

▲Lamigo桃猿朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿26日與統一獅進行補賽，朱育賢4上轟出陽春砲，本季第20發全壘打，追平2015年義大犀牛（富邦前身）高國輝所創下的本土球員半季20轟紀錄，終場桃猿7比4勝出，近期取得9連勝、對戰7連勝。朱育賢開季至今維持火燙手感，總教練洪一中認為，若他持續保持現在的好狀況，有機會挑戰高國輝當時創下的單季39轟紀錄。

朱育賢單場5支4，其中第2打席從獅隊先發潘威倫手中擊出陽春砲，本季累積20轟、89支安打、打擊率0.390、68打點，暫居打擊四冠王。

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高國輝2015年全勤出賽，下半季敲出20轟，整季累積39發全壘打，樹立「國輝障礙」，朱育賢今年有望挑戰，洪總說：「朱哥就是越來越有經驗，今年到現在都相當穩定，如果一直保持這樣的狀況，是滿有機會的。」

對於高國輝的紀錄，朱育賢強調，一切順其自然，「我還是保持季初的態度，做好該做的事，照著自己的節奏，不用想太多，最重要是保持身體健康、維持體能，一步一步慢慢來，才能有機會創造紀錄。」

今天差1支三壘打「完全打擊」，朱育賢賽後開玩笑稱：「那給陳晨威跑啦，不會想那麼多啦，畢竟三壘打需要天時地利人和。」



