不斷更新／朱育賢半季20轟出爐　4局桃猿2：0統一

▲朱育賢4上轟出陽春砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅今（26）日主場與Lamigo桃猿進行補賽，統一今天推出老將潘武雄登板先發，他目前挑戰生涯第141勝。桃猿則是推出尼克斯先發。首局雙方投手都送出三上三下。2上桃猿靠著保送以及安打先馳得點。4上朱育賢轟出陽春砲本季第20轟，這也追平高國輝在2015年創下本土球員半季最快20轟的紀錄。4局，桃猿2：0統一。

1局上，桃猿進攻，陳晨威游擊高彈跳形成內野安打，陳晨威盜二壘失敗遭觸殺，林智平游擊彈跳球遭刺殺，柏納帝那游擊滾地遭刺殺。

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1局下，統一進攻，江亮緯二壘滾地遭刺殺，林勝傑投手上空飛球遭接殺，楊家維游擊滾地遭刺殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育遭到觸身球保送，朱育賢中外野二壘安打、跑者上三壘，林立游擊滾地遭刺殺帶有1分打點，黃敬瑋遭到三振，張閔勛三壘滾地遭刺殺。

2局下，統一進攻，蘇智傑本壘後方飛球遭接殺，郭阜林選到四壞保送，陳重羽遭到三振，姚雨翔遭到三振。

3局上，桃猿進攻，林承飛選到四壞保送，陳晨威成功犧牲觸擊送跑者上二壘，林智平二壘滾地遭刺殺，柏納帝那選到四壞保送，林泓育遭到三振。

3局下，統一進攻，林祖傑遭到三振，朱元勤右外野飛球遭接殺，江亮緯遭三振。

4局上，桃猿進攻，朱育賢中外野陽春砲，林立游擊滾地遭刺殺，黃敬瑋二壘平飛球遭接殺，張閔勛右外野飛球遭接殺。

尼克斯本季面對統一先發3場，成績1勝1敗，防禦率6.00，前一次對戰獅隊僅投4局被敲8支安打，包含2轟，失掉6分、5分責失。

潘威倫本季12場先發，其中4場優質先發，戰績5勝3敗，防禦率4.27，本季交手桃猿1勝1敗，防禦率6.30。面對桃猿打線，潘威倫被打擊率0.360，對右打者被打擊率0.471；對左打者被打擊率0.288，其中廖健富、藍寅倫、林立和陳俊秀對戰打擊率都超過3成，林立和陳俊秀更有5成以上的好表現。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒左外野手陳晨威、二棒三壘手林智平、三棒中外野手柏納帝那、四棒捕手林泓育、五棒一壘手朱育賢、六棒二壘手林立、七棒右外野手黃敬瑋、八棒指定打擊張閔勛、九棒游擊手林承飛。

統一先發名單，一棒中外野手江亮緯、二棒右外野手林勝傑、三棒二壘手楊家維、四棒指定打擊蘇智傑、五棒三壘手郭阜林、六棒捕手陳重羽、七棒一壘手姚雨翔、八棒游擊手林祖傑、九棒左外野手朱元勤。