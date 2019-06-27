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哈登、保羅鬧不合？　塔克：這是假新聞球隊都會爭吵

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▲火箭哈登、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭雙星哈登(James Harden)與保羅(Chris Paul)先前被爆出不合傳聞，儘管先前火箭老闆就已經出面闢謠，稱他們兩人只是好勝心強，但似乎無法澆熄外界對於這股風波的討論，對此塔克(P.J. Tucker)已經忍無可忍，在今日出面痛斥這個消息就是假新聞。

在季後賽中，火箭第二輪又再次被勇士給擋下，賽季結束後，哈登與保羅就傳出不合，甚至有國外媒體稱保羅希望自己被交易，後來保羅親自對於這則消息做出回應，直言太新鮮，也不可能。只是外界依舊認為「哈羅連線」出現問題，可能今夏就會拆夥，對於外界不斷的質疑，身為隊友的塔克也出面滅火。

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塔克痛斥，「我痛恨這些假新聞，這都是假的。我和保羅、哈登的爭吵次數，比保羅和哈登他們兩人更多。」隨後塔克補充，認為球員間的爭吵很正常，但都會被過度放大，「每個人都會發生爭執，這就是球隊的一部分，但人們沒有意識到，我們每天都在一起8小時，就像兄弟一樣，例如：你讓我很不爽，或者我已經討厭看到你，就是這樣，這只是球隊日常。」

雖然塔克力挺自己的隊友們，但先前火箭傳出有意找來巴特勒(Jimmy Butler)，對此勢必會將原先的先發陣容拆散，其中塔克就將可能成為交易籌碼，屆時「鞋王」還能否繼續留在休士頓仍是未知數。

▲火箭前鋒塔克。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克痛斥哈登、保羅不合是假新聞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭塔克哈登保羅
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