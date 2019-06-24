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世大運／李亞軒上屆中暑掌聲中「銀恨」　拿坡里雪恥拚金牌

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▲李亞軒、李珮琪。（圖／記者林育正攝）

▲李亞軒去年中暑屈居銀牌。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／高雄報導

女網好手李亞軒在上屆2017台北世大運遭受「地獄主場」豔陽曬到中暑仍全力奮戰，屈居銀牌仍贏得觀眾喝彩。今年她希望能拿出應有表現，盡全力贏回金牌。

台北世大運李亞軒4強戰在沒有屋頂遮蓋的外圍球場進行，長時間奮戰過後卻被防護員發現中暑。「4強打完半夜去弔點滴，頭很暈，防護員刮痧汗只出來一滴。打完點滴隔天比較沒力，熱身就感覺完蛋了。」雖然金牌戰在中央球場進行，但狀態已大受影響，可惜沒能留下男女單打雙金，「我覺得中央球場已經是最涼的場地，可能在下面（外圍球場）被曬昏了，體力有點負荷不了。」

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李亞軒目前單打世界排名311，自認狀態維持在水準之上，今年賽季已拿下兩座ITF總獎金兩萬五美元賽事單打冠軍。職業賽重心逐漸轉往雙打的李佩琪雙打排名263名，本季已獲得兩座兩萬五賽事雙打冠軍。「當然想拿金牌啊，但盡力就好。」她說。

李亞軒今年也將和同樣就讀國立體大的李佩琪出戰雙打。兩人曾經在5-6年前還就讀大一的時候全大運合拍打雙打，卻意外止步4強。暌違多年再次合作就是重要的國際賽，李佩琪說：「希望好好發揮實力努力奪牌，想辦法為台灣爭光。」在戰略上，李亞軒表示以單打為主的她可能主攻底線，前排交由李佩琪，兩人這週將開始一同訓練備戰。

拿坡里世大運將在紅土場地舉行，李亞軒也指出紅土變數多，球的不規則彈跳、滑步跑動以及球印影響裁判判決，比賽變數相當大。過去她也曾在義大利出戰聯邦盃，碰上球印影響裁判判決的狀況，「網球就是一兩顆球就差很多。」

▲李亞軒、李珮琪。（圖／記者林育正攝）

▲李珮琪重心轉往雙打。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 世大運李亞軒李珮琪
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