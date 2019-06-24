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中職／味全龍狀元鎖定江國豪　林安可也是首輪人選

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▲107大專棒聯,台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

▲台體大江國豪。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒2019年季中新人選秀會將於7月1日登場，受到味全龍加入利多，選秀報名人數打破紀錄，24日報名截止。味全龍總教練葉君璋點名徐若熙、岳政華、林安可、劉基鴻、魏碩成、江國豪等6人都是首輪人選。據了解，味全龍鎖定大學即戰力投手，台體大江國豪有望成為狀元。

味全龍正式重返中職，率先投入7月1日中職新人球員選拔會，屆時可在前4輪擁有2次選秀指名權，據了解，球團傾向先選進大學即戰力投手，也鎖定國體大投手鄭浩均，但他確定旅外、加盟道奇，味全龍另尋他人，江國豪以及文化大學「二刀流」林安可是首輪目標，其中又以江國豪為優先考慮人選。

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江國豪身高178公分、體重73公斤，是大學成棒數一數二的強投，去年選秀便受到高度討論，但他本人當時以旅外優先，時隔一年，江國豪改變想法，確定投入選秀。

在球探評價中，江國豪控球好、好球率高，續航力十足，屬於先發型投手，有能力擔任每週先發任務，加入球隊後能夠成為即戰力。

林安可在青棒時期就讀名校南英商工，當時的表現便吸引不少國外球探的關注，但並未提前挑戰職棒，選擇就讀文化大學、提升自己，二刀流的他，大學時期主要以投球為主。

在球探的觀察中，林安可近2年因為頻繁出賽，在投手方面的成長不如預期，如果投入選秀，打擊價值優於投球，據了解，味全龍對林安可也很有興趣，應會在首輪尾選進。

▲▼味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會,葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 江國豪中職中華職棒味全龍
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