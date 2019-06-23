羅瑞祖母總冠軍戰期間離世　強忍悲痛至今才公開

▲羅瑞強忍祖母在總冠軍戰期間離世的悲痛至今才公開。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

今年總冠軍戰FMVP雖然是由雷納德(Kawhi Leonard)奪下，但G6中羅瑞的表現也極為搶眼，是贏球的重要功臣，不過近期他的隊友格林(Danny Green)卻在節目上透露極為驚人的事情，那就是羅瑞(Kyle Lowry)的祖母在總冠軍戰期間過世，但卻無人知曉，獨自隱忍到現在才公開。

在總冠軍戰6場比賽中，羅瑞的表現相當出色，場均可以得到16.2分、4籃板、7.2助攻，充分給予雷納德許多支援，到了G6他的表現更是無人能擋，全場16投9中，三分球7投4中，得到26分、7籃板、10助攻、3抄截的全面數據，效率值更達到+16。

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▲羅瑞在G6表現超搶眼。（圖／達志影像／美聯社）



不過有著搶眼表現的羅瑞，卻有著不為人知的事情，格林上節目透露，在總冠軍戰期間羅瑞祖母就過世了，「這件事瘋狂的地方在於，竟然沒有任何人知道，羅瑞做了非常好的保密工作，完全沒人知道這件事情，但我當時就認為他的祖母已經去世了。」

隨後格林繼續補充，認為羅瑞並未因此事變的消極，「我原先打算要發訊息給羅瑞向他哀悼，但當時沒人知道這件事情，或許這件事就在他腦海，而他就是繼續打球，並且打得非常出色，在場上拿出了球隊所需要的表現，他在場上非常有侵略性。」羅瑞也在格林透露後證實了這件事情。

先前羅瑞就談到自己的祖母，而他們的關係也非常良好，「我母親和我祖母所經歷得生活很坎坷，他們為了扶養我們兄弟長大，在早上5點就起床工作，並為我準備一碗麥片當早餐，為了家人付出全部這才是壓力，她們是我心中的英雄。」現在羅瑞祖母離世，也無法跟羅瑞一同共享總冠軍的喜悅。

▲羅瑞。（圖／CFP）