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世界盃女足／全場120分鐘對轟47次　挪威PK大戰退澳洲

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▲世界盃女足，挪威，澳洲。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威、澳洲對轟47球，到點球大戰才分勝負。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃女足已經進行到16強，23日挪威對決澳洲的比賽，兩隊可說是用生命在踢球，在攻守兩端都互相制衡，最終這場比賽歷時近3個小時，雙方合計對轟攻門47次，最終是挪威靠著PK大戰戰才成功擊敗澳洲晉級8強。

已經進入淘汰賽的階段，挪威與澳洲兩隊交手踢得難分難捨，才開場20秒澳洲就差點得分，無奈球擦過門柱，隨後雙方都互有往來，但都無法攻入對方球門，直到第31分鐘，挪威靠著前鋒赫洛夫森(Isabell Herlovsen)殺入禁區射門，才成功踢進本戰的第一球，到第41分鐘，原先裁判判挪威手球，讓澳洲有機會進行點球，不過最終卻是誤判，裁判也取消了這次點球。

請繼續往下閱讀...

進入下半雙方戰況又進入白熱化，儘管都有進攻，但都被成功擋下，處在落後的澳洲攻擊則更為猛烈，到了第83分鐘終於靠著右側角球成功踢進，順利將戰局扳平。在正規時間無法分出勝負後，戰線到延長賽30分鐘也無分勝負，最終雙方靠著點球大戰，挪威以4比1擊退澳洲，成功晉級8強，這也是挪威女足自2007年後，再次進入世界盃8強，接下來對手將為英格蘭和喀麥隆勝隊。

挪威與澳洲的這場惡鬥，全場踢了近3小時，挪威共有27次射門，澳洲則有20次，兩隊合計對轟47球，無疑是本屆世界盃至今戰況最激烈的一戰，另外根據統計，挪威球員全場跑動共150公里，澳洲則是147公里，踢滿全場的球員至少都跑了12公里，對於女子球員來說相當不易。

關鍵字： 世界盃女足挪威澳洲
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