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企聯射箭／姐弟終於對決　林昱辰關鍵十分箭打敗姐姐

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▲▼ 企業射箭聯賽 。（圖／企業射箭聯盟）

▲林昱萱（左二）與林昱辰（右一）姐弟對決。（圖／企業射箭聯盟）

記者洪偵源／新北報導

例行賽來到第8輪，林昱萱、林昱辰姐弟檔終於首度交手，分別代表寒舍與中銀的兩人，23日混雙交手，一度纏鬥到4比4，最終林昱辰關鍵時刻1枝10分箭決定戰局，這一回由弟弟取得勝利。

林昱萱、林昱辰直到23日賽前，才知道彼此會交手，代表中銀的林昱萱，搭檔本屆世大運教練田剛，對上林昱辰與高佳萍的組合。

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林昱萱說，與弟弟交手，感覺沒有不一樣，林昱辰也表示，賽前才知道要對上，比賽時很專心，其實沒有特別感受。

雖然場上各自努力，但是林昱萱還是有觀察到弟弟的表現，弟弟的表現比較穩定，這是這次比賽她沒有做好的地方。

▲▼ 企業射箭聯賽 。（圖／企業射箭聯盟）

▲林昱萱。（圖／企業射箭聯盟）

這場姐弟對決，林昱萱和田剛首局以36比32取得2：0領先，第二、三局雙方36：36、35：35兩度平手，第四局中銀出現一支7分箭，讓林昱辰、高佳萍趁勢扳成4：4平手。

加射分勝負時，林昱辰射出10分箭，高佳萍射8分，林昱萱、田剛都繳出9分箭，雙方又18比18，不過比較靶心距離後，林昱辰的滿分箭成為獲勝關鍵。

「不甘心！我沒有發揮出應有的水準！」林昱萱賽後表示，但是認為弟弟經驗豐富很沈穩，發揮出練習時的水準。

▲▼ 企業射箭聯賽 。（圖／企業射箭聯盟）

▲林昱辰。（圖／企業射箭聯盟）

關鍵字： 企聯射箭
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