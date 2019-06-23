八仙塵爆留下後遺症　黃逸柔看作人生經歷

▲黃逸柔。（圖／記者洪偵源）



記者洪偵源／綜合報導

世錦賽與陳怡瑄、陳麗如攜手射下複合弓女團金牌的黃逸柔，因是八仙塵爆傷者的過往，格外受到注目，4年過去她仍留有部分後遺症，但對練習的影響也不大。

2015年6月27日，八仙樂園游泳池舉辦派對，因粉塵燃燒導致火災，造成15死484傷的事件，500多個家庭受到影響，黃逸柔當時腳部也遭到三度灼傷。

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當時剛傷後復出時，黃逸柔一度很排斥提起此事，到此次世錦賽摘金，她也不願意大家把金牌跟塵爆事件做連結，因為她認為，有比她更嚴重的傷者，更需要被關注。

不過教練與親友告訴黃逸柔，她的故事可以激勵人心，鼓勵更多人，同時也因為她的關係，可以讓更多當時的傷者受到關注。

黃逸柔腿部到腳掌當時嚴重燒傷，剛開始還要穿壓力褲，為了避免患部過於明顯，她還特地去把小腿曬成古銅色，現在外表看不出來，只是後遺症仍在。

「現在會突然有刺一下的感覺，醫生說這是後遺症，但是影響不大。」黃逸柔說，尤其久站的時候，就容易出現這症狀，只是對射箭影響不大。

同時，黃逸柔現在也避免接火光，她透露世錦賽決賽本來舞台有煙火效果，還好出場時沒有施放，否則也不知道會對比賽照成什麼影響。

對於4年前塵爆事件，黃逸柔說她不會去怨恨任何人，這是她一個人生過程，對射箭的熱愛也從未受到影響，只是認為有比她傷得更嚴重的人，才更需要受到關注。

▲當時燒傷所留下的痕跡。（圖／記者洪偵源攝）