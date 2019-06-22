歐洲聯賽MVP　法國後衛戴克羅有意暌違5年重返NBA

▲法國後衛戴克羅希望重回NBA。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

來自法國目前32歲，效力莫斯科中央陸軍的戴克羅(Nando De Colo)曾拿下歐洲聯賽MVP，並且連續3年獲得聯賽第1隊肯定。他也公開表示希望進入自由市場，重新返回NBA效力。

戴克羅早在2009年他在NBA選秀第2輪53順位被馬刺選中，2012-13球季來到美國菜鳥球季就有72場的上場紀錄，場均3.8分1.9助攻1.9籃板。2013-14球季則是馬刺和發展聯盟都有出賽紀錄，但在2014年二月被交易到暴龍，球季結束後和中央陸軍簽約。

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6尺5吋的他在歐洲生涯極為成功，在俄國打球的5個球季繳出14.7分3.4助攻，外線命中率接近45%，並且在2016和2019年兩度率隊拿下歐洲聯賽冠軍，3次入選第1隊陣容。

戴克羅表示他在歐洲已經完成所有可能的成就，希望籃球生涯能有全新挑戰。「我請經紀人尋找在NBA打球的機會，對於生涯未來的挑戰我感到非常期待。」

《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，暴龍擁有提出合格報價的權利來跟進任何合約。如果暴龍拒絕，戴克羅將成為非受限自由球員。