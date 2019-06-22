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不斷更新／林立連續三場比賽開轟　6局桃猿6：1富邦

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▲▼0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-林立。（圖／記者黃克翔攝）

▲林立連三場開轟。（圖／記者黃克翔攝）

記者林緯平／綜合報導

首局富邦靠著林哲瑄首棒開轟，率先攻下分數，2局下桃猿無人出局攻占滿壘，靠著郭嚴文高飛犧牲打將比數追平。3局上王溢正化解滿壘危機，安全下庄，3局下陳仕朋同樣碰到滿壘危機沒有掉分。4局雙方投手回穩皆無失分。5局下陳仕朋因傷下場，桃猿打線爆發，單局灌進3分。6局下，林立、朱育賢轟出陽春砲助桃猿6比1領先。

▲▼富邦悍將,林哲瑄再見安打。（圖／記者季相儒攝）

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▲林哲瑄首局首打席開轟。（圖／記者季相儒攝）

1局上富邦進攻，林哲瑄左外野陽春砲，王正棠游擊滾地遭刺殺，胡金龍內野安打，林益全投手正面滾地遭策動雙殺。

1局下桃猿進攻，陳晨威左外野一壘安打、盜上二壘，林立遭到三振，藍寅倫一壘滾地遭刺殺，林泓育左外野飛球遭接殺。

2局上，蔣智賢右外野一壘安打，高孝儀選到四壞保送，林威廷成功犧牲短打，李宗賢右外野飛球遭接殺，林宥穎遭到三振。

▲▼0615 中職統一VS桃猿-郭嚴文。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭嚴文擊出高飛犧牲打。（圖／記者黃克翔攝）

2局下，朱育賢中外野二壘安打，陳俊右外野一壘安打，柏納帝那選到四壞保送，郭嚴文高飛犧牲打、帶1分打點，余德龍右外野飛球遭接殺，陳晨威右外野飛球遭接殺。

3局上，林哲瑄內野安打，王正棠成功犧牲短打，胡金龍右外野飛球遭接殺，林益全選到四壞保送，蔣智賢選到四壞保送，高孝儀遭到三振。

3局下，林立中外野飛球遭接殺，藍寅倫左外野飛球遭接殺，林泓育左外野一壘安打，朱育賢左外野一壘打，陳俊秀選到四壞保送，柏納帝那二壘滾地遭刺殺。

4局上，林威廷中外野飛球遭接殺，李宗賢三壘滾地遭刺殺，林宥穎左外野一壘安打，林哲瑄左外野一壘安打，王正棠遭到三振。

4局下，郭嚴文二壘滾地遭刺殺，余德龍二壘滾地遭刺殺，陳晨威一壘滾地遭刺殺。

5局上，胡金龍二壘滾地遭刺殺，林益全遭到三振，蔣智賢右外野二壘安打，高孝儀三壘滾地遭刺殺。

▲▼0615 中職統一VS桃猿-朱育賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱育賢關鍵二壘安打，為桃猿取得領先。（圖／記者黃克翔攝）

5局下，林立中外野一壘安打，藍寅倫內野安打，林泓育內野飛球遭接殺，朱育賢左外野二壘安打、帶2分打點，陳俊秀選到四壞保送，柏納帝那選到四壞保送，郭嚴文左外野飛球遭接殺，余德龍左外野一壘安打、帶1分打點，陳晨威左外野飛球遭接殺。

6局上，林威廷選到四壞保送，李宗賢三壘滾地遭策動雙殺，林宥穎選到四壞保送，林哲瑄左外野飛球遭接殺。

6局下，林立左外野陽春砲、黃敬瑋代打遭到三振，林泓育右外野飛球遭接殺，朱育賢中外野陽春砲（隊史第1400轟），陳俊秀左外野飛球遭接殺。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將Lamigo桃猿
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