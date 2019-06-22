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被誤導傷情導致再次受傷？　KD不爽勇士將影響未來動向

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特認為被誤導傷情才導致再次受傷。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士主將杜蘭特(Kevin Durant)在總冠軍賽不幸阿基里斯腱斷裂後，至今一直在紐約休養，而他今夏成為自由球員，雖然有大傷在身，但仍有許多球隊有意搶人，勇士先前則已經表態會極力留人，只是杜蘭特仍未表態自己動向。但根據《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)卻透露KD對於勇士很不滿，認為自己會受這種大傷是被誤導，這也可能影響未來去向。

在今年的季後賽中，勇士與火箭的次輪G5，杜蘭特就在一次突破中拉傷右腿，休息了近一個月仍未痊癒，但當時勇士已經處在絕對的落後，同時外界又給予極大的壓力，杜蘭特才出場想要挽救局面，結果卻只打了12分鐘就再次受傷，這次還是會導致生涯毀滅的阿基里斯腱斷裂傷勢。

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傷後第一時間勇士總管就對外表示，「若要歸咎責任，大家罵我就好」，柯爾(Steve Kerr)則是一直都以為杜蘭特可以出戰，最終造成這不幸的結果。對於這樣毀滅性的傷病，杜蘭特當然也難以接受，根據布區指出，因為這次傷病，杜蘭特對勇士極度不爽，「我得到的消息是，因為傷病的關係，杜蘭特對於事情的進展感到很不滿，這裡有個因素，KD經常會思考一個問題，『在我復出導致第二次受傷的過程中，是不是被誤導了，才讓我碰到這次的傷病』」

▲▼勇士主帥柯爾說，杜蘭特的傷勢讓全隊遭受嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾先前一直以為杜蘭特傷並沒有很嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在杜蘭特第一次受傷後，就對外宣稱他很快就能復出，柯爾也堅信杜蘭特的傷病沒有太嚴重，才會讓他在總冠軍戰復出，造成不幸後外界也都在砲轟勇士團隊，認為根本沒有對杜蘭特做完善的評估，醫療團也不夠專業。

對此布區補充，「外界不可能知道真正發生了什麼，也不會知道勇士到底怎麼跟杜蘭特說，他如何掌握自己傷勢，但可以確定的是，杜蘭特團隊的人都不願承擔這個責任，並且已經在想辦法搞清楚真相，因為在杜蘭特二次復出並受傷這件事，他們不想被蒙在鼓裡。」

目前杜蘭特已經成為自由球員，阿基里斯腱斷裂的傷勢很可能會造成他往後生涯走下坡，即便如此勇士也正在積極留住KD，許多球隊也仍有意要搶KD，現在他對於勇士很不爽，也可能會影響他接下來的動向。

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant），受傷。（圖／CFP）

▲杜蘭特阿基里斯腱斷裂勢必影響未來生涯發展。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特
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